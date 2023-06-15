ماساة أطفال الأدغال لم تنته.. فهل تتكرر المعجزة ويظهر "البطل"؟

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بينما يحتفل سكان كولومبيا بـ "معجزة الأدغال"، يستمر البحث عن كلب "بطل" يُنسب إليه المساعدة في تحديد مكان الأطفال الأربعة، الذين تم العثور عليهم أحياء بعد 40 يومًا من تحطم طائرتهم في منطقة الأمازون.

اختفى ويلسون، وهو بلجيكي يبلغ من العمر 5 سنوات، أثناء البحث ولم يره أحد منذ ذلك الحين. ومع ذلك، يقول قائد فريق البحث إن ويلسون هو الذي وجد أول علامة على الأطفال وساعد في توجيه المنقذين إلى الأشقاء المفقودين - الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و9 و4 و1.

تم العثور على الأطفال من قبل تحالف من القوات العسكرية والسكان الأصليين في المنطقة يوم الجمعة الماضي في منطقة نائية في كولومبيا.

وأفاد موقع إخباري كولومبي "El Tiempo" أن الباحثين كانوا يأملون في أن يكون ويلسون مع الأطفال، لكن لم تكن هناك أي علامة على وجود الكلب عندما تم العثور عليهم في الغابة الكثيفة التي تنتشر فيها الحشرات والثعابين.

"عملية الأمل"

كان ويلسون "أساسيًا" في جهود الإنقاذ - التي أطلق عليها اسم "عملية الأمل"- لأن الكلب الذي تلقى تدريبًا عسكريًا وجد أيضًا كوخًا لجأ إليه الأطفال بعد تحطم طائرتهم في الأول من مايو ، وفقًا للتقرير.

نجت والدة الأطفال من الحادث لكنها توفيت بعد نحو أربعة أيام، كما صرح والد لطفلين للصحافيين بعد إنقاذهم. كما لقي شخصان آخران، من بينهما الطيار ، مصرعهما في الحادث.

"الكوماندوز لا يتخلى عن أحد"

ويستمر البحث عن ويلسون في المنطقة النائية الواقعة بين مقاطعتي كاكيتا وغوافياري. وقال الجيش الكولومبي في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء "نحن نمضي قدما في البحث عن كلبنا الكوماندوز ويلسون.. الكوماندوز لا يتخلى عن الكوماندوز الآخر، ولا أحد يتخلف عن الركب!".

قال فاوستو أفيلانيدا، قائد "عملية الأمل"، إنه أثناء البحث عن الأطفال، تم رصد بصمة مخلب ويلسون بجوار أثر قدم صبي مفقود، مما دفع رجال الإنقاذ إلى الاعتقاد بأن الكلب كان موجودًا وكان مع الناجين.

ونقلت صحيفة "El Tiempo" عنه قوله "لم يظهر هو الكلب الذي كان معهم في وقت ما".

وقال لوتشو أكوستا، المنسق الوطني لحرس السكان الأصليين، عن ويلسون: "كان ويلسون منقذًا. حيث وجدنا آخر آثار أقدام، وجدنا آثار أقدام لكلب. نعتقد أن الكلب وجدهم ورافقهم".

الكلب "البطل" ويلسون

بدأ ويلسون تدريبه العسكري في عمر 5 أشهر في مركز الكلاب التابع للجيش الوطني جنوب بوغوتا، وفقًا لتقرير آخر من "El Tiempo". وبعد نحو 14 شهرًا ، تم نقله إلى القيادة المشتركة للعمليات الخاصة للقوات العسكرية، حيث برع وعرف بولائه وشجاعته.

تم تدريب الكلب على مهارات إزالة الألغام، واكتشاف المواد المخدرة، وكشف المتفجرات، والبحث والإنقاذ وغيرها من المهارات. ومنذ الانتهاء من التدريب، شارك ويلسون في عمليات الكشف عن تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب والعمليات الإنسانية.

أشاد إلفيس بوراس، مدرب الكلاب الذي عمل مع ويلسون أثناء تدريبه، بالكلب لقدرته على تتبع الناس من خلال "البحث عن آثار أقدام وآثار قديمة وآثار الأشخاص". وقال إن هذه المهارات جعلت لويلسون دورًا أساسيًا في البحث عن الأطفال المفقودين، الذين يتعافون الآن في مستشفى عسكري في بوغوتا.

رسومات ملونة مؤثرة لكلب الإنقاذ

وكان الأطفال الأربعة الذين يرقدون في المستشفى قاموا بعمل رسومات ملونة مؤثرة لكلب الإنقاذ البلجيكي ويلسون، الذي فُقد خلال مهمة إنقاذهم.

وابتكروا الرسومات كمساهمة منهم في البحث المستمر عن الكلب الضائع.

وفقد الكلب بعد أن هرب من مرافقه، حتى عثرت فرق الإنقاذ على آثار أقدامه بالقرب من تلك الخاصة بالأطفال.

وهكذا بقي الكلب المخلص مع الأطفال لعدة أيام قبل أن يفقد مرة أخرى، فهل تحصل معجزة أخرى ويعثر عليه داخل الأدغال؟ لننتظر ونرى.