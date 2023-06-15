living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منفعة لا تخطر على بال.. الإيموجي قد تنقذ مصابين بهذه الأعراض!

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنتشر الرموز التعبيرية أو ما يطلق عليها "إيموجي" على التطبيقات الذكية بشكل كبير، وقد أضحت وسيلة تواصل أيضاً بين الناس، حلت مكان بعض الكلمات والتعابير حتى.
 
فمن الوجه الباكي الحزين إلى الضاحك فالصواريخ الفضائية والأعلام وغيرها الكثير، بات هناك رمز تعبيري لكل شيء تقريباً ما يسهل على المستخدمين التعبير عما يجول في خاطرهم بأبسط الطرق.
 
لكن يبدو أن ذلك ليس الفائدة الوحيدة من "الإيموجي" فقد اقترح عدد من الأطباء استخدامها لمساعدة مرضى السكتة الدماغية أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في التعبير عن أعراضهم.
 
فكرة غريبة
هذه الفكرة الغريبة اقترحها العالم بجامعة كاليفورنيا، كندريك ديفيس، عندما كان يصمم نظام قياس قائما على الرموز التعبيرية على مدار العامين الماضيين.
 
وأوضح أنها يمكن أن تكون أداة مفيدة للمرضى الذين لا يستطيعون الكلام، وفق ما كتب في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.
 
كذلك بيّن أن الرموز التعبيرية لها جاذبية عالمية على حد تعبيره، ويمكن أن يتجاوز استخدامها مستويات التعليم واللغة والعمر، مشيراً إلى أنها جسر للتواصل.
 
تطوير نظام لغة عالمي
إلى ذلك، قال العالم الأميركي إن "الإيموجي" يتم استخدامها بسهولة في التواصل ولا يستخدمها سوى عدد قليل من الناس، مثل ضعاف البصر.
 
ودعا الجمعيات الطبية لتجتمع معاً للاتفاق على مجموعة شاملة من الرموز المعترف بها والمفهومة عالمياً، بحسب ما نقل موقع "ديلي ميل".
 
كما لفت إلى أن تعزيز التواصل الفعال بين المرضى ومقدمي الرعاية يمكن أن يؤدي إلى تطوير نظام لغة عالمي قائم على الرموز التعبيرية باتفاق مشترك للمعاني.
 
يذكر أن الإيموجي هو مصطلح ياباني يعني الآيديوغرامات، أي رموز من فن الغرافيك التي تمثل فكرة ما والوجوه المستخدمة في الرسائل الإلكترونية وصفحات الويب.
 
وكلمة "إيموجي" emoji أصلها ياباني فالحرف e يعني صورة، وكلمة moji تعني رمز أو حرف، وبدأت هذه الرموز على الهواتف المحمولة اليابانية في عام 1997. وأصبح لهذه الرموز التعبيرية شعبية كبيرة في العالم في عام 2010 بعد إضافتها إلى العديد من أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، وفي عام 2015 أطلقت قواميس أكسفورد على رمز الوجه المبتسم مع دموع الفرح اسم "كلمة العام".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   