living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفضل 7 فواكه تساعد في إنقاص الوزن

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن اعتبار الفاكهة وجبة خفيفة جاهزة طبيعية مليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.
 
وبحسب موقع Healthline، يوجد عدد من الفواكه المنخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية والغنية بالألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، كما يلي:
 
1. جريب فروت
تحتوي نصف حبة جريب فروت، تزن حوالي 123 غرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط ولكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.
 
ومن المثير للاهتمام أن مراجعة علمية حديثة توصلت إلى أن استهلاك هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.
 
كما أن الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، بما يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب.
 
2. التفاح
إن التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 غراما من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 غرام.
 
تظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملاً - بدلاً من عصره - لتقليل الشعور الجوع والشهية.
 
3. التوت والفراولة
يعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 غرام من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط ويوفر 36٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 12٪ لفيتامين K.
 
ويحتوي كوب واحد من الفراولة يزن 152 غراما على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 غرامات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى 99٪ الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين C و26٪ منغنيز.
 
4. الفاكهة ذات النواة
إن ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والنكتارين والبرقوق والكرز والمشمش. تشتهر الفواكه ذات النواه بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.
 
كما تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم، أي يصل وزنها إلى 150 غراما على 58 سعرات حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الكرز، يزن 138 غراما، على 87 سعرات حرارية، وتقدم حصة من البرقوق، تزن حوالي 132 غراما، أو أربع حبات مشمش، تقريبًا بوزن 140 غراما، على أقل من 70 سعرات حرارية.
 
5. الكيوي
يعتبر الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة. تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن حوالي 69 غراما على أكثر من 2 غرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 غرام من الألياف الإضافية.
 
6. البطيخ
البطيخ هو أحد الخيارات الرائعة لمن ينشدون إنقاص الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة والنسبة العالية من الماء في محتواه. يوفر كوب واحد فقط من البطيخ يزن 150-170 غراما 46-61 سعرة حرارية فقط.
 
كما أن البطيخ غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.
 
7. الموز
إن الموز غني بالسعرات الحرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية، حيث يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة وفيتاميناتC وB6.
 
أوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2014، أن تناول الموز يوميًا يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   