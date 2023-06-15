living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

9 أطعمة ومشروبات تدمر خططك لإنقاص الوزن.. تجنبها!

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرا صعبا، خاصةً إذا كان الشخص يتناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي تدمر جهوده للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة دون أن يدري.
 
وبحسب تقرير صحيفة Times of India، هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها إذا كان الشخص يرغب في فقدان الوزن الزائد أو القضاء على السمنة، كما يلي:
 
1. مشروبات سكرية
تحتوي المشروبات مثل الصودا والعصير والمشروبات الرياضية على مستويات عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
 
2. خبز أبيض
يؤدي تناول الخبز الأبيض المصنوع من الكربوهيدرات المكررة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، كما يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم في الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام.
 
3. الأطعمة المقلية
يمكن أن يحتوي الدجاج المقلي أو السمك والأطعمة المقلية الأخرى على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، مما يؤدي إلى تخريب أهداف إنقاص الوزن.
 
4. وجبات خفيفة مُصنعة
تحتوي الوجبات الخفيفة المعبأة مثل رقائق البطاطس والبسكويت على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية ونسب زائدة من الصوديوم مع فقر في العناصر الغذائية.
 
5. الوجبات السريعة
يمكن أن تؤدي الوجبات السريعة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتؤدي إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والسكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
 
 
6. تتبيلات السلطة
تضيف تتبيلات السلطة الكريمية السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والصوديوم إلى السلطة فتتحول إلى وجبة غير صحية.
 
7. منتجات ألبان
يمكن أن تضيف الأطعمة مثل الزبدة والجبن والحليب كامل الدسم سعرات حرارية غير ضرورية ودهون مشبعة غير صحية، مما يؤدي إلى إبطاء عملية فقدان الوزن.
 
8. معكرونة
إن المعكرونة غير صحية بشكل عام، كما أن هناك بعض أطباق المعكرونة التي تحتوي غالبًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب الصلصات المضافة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
 
9. لحوم حمراء
على عكس الاعتقاد الشائع، تساعد بعض أنواع اللحوم الحمراء في زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   