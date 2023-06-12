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4 أطعمة غنية بالدهون مفيدة للصحة.. تعرف عليها

12
JUNE
2023
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بخلاف الاعتقاد السائد لدى كثيرين عن خطورة الأغذية عالية الدهون، فإن هناك بعض الأطعمة من هذه الفئة، تحتوي على عناصر غذائية مهمة، تساعد في تحسين الصحة.
 
ورغم تصنيف دراسات كثيرة للدهون باعتبارها عاملا مساهما رئيسيا في الإصابة بأمراض القلب، إلا أن أبحاثا حديثة أظهرت أن بعض الأطعمة الغنية بها تقدم فوائد عظيمة كما في هذه القائمة:
 
الزبادي كامل الدسم
 
وفق دراسة نشرت نتائجها في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، فإن منتجات الألبان كاملة الدسم ليس لها آثار صحية سلبية مقارنة بمنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.
 
كذلك أشارت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن، إلى فوائد عديدة للزبادي كامل الدسم مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي والقلب.
 
صفار البيض
 
أظهرت دراسة أجراها قسم علوم التغذية في جامعة كونيتيكت، أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر سلبا على الكوليسترول في الدم.
 
وأكدت الدراسة على فوائد البيض الكامل لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ومادة "الكولين" التي يحتاجها الدماغ، وفقما نقل موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار والمواضيع الطبية.
 
الشوكولا الداكنة
 
تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة عالية جدا من الدهون، إلا أنها غنية أيضا بالحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل "ريسفيراترول".
 
الجبنة
 
تعد الجبنة مصدرا مهما للكالسيوم وفيتامين "ب 12" والفوسفور والسيلينيوم، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، كما أنها غنية بالبروتين.
 
كذلك لا تبدو الجبنة، مثل منتجات الألبان الأخرى عالية الدسم، أنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمنتجات الألبان قليلة الدسم، وفق دراسة خاصة بقسم علوم الصحة العامة بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان، بالولايات المتحدة.
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