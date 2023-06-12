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"الكولا دايت".. آثار صحية سيئة خلال ساعة واحدة

12
JUNE
2023
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أظهرت الدراسات أن شرب "الكولا الدايت" وهي المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن يكون ضارا بأسنانك، ويؤدي إلى زيادة الوزن ويسبب الإدمان للغاية.
 
وتبدأ العديد من هذه الآثار الجانبية بالظهور في غضون ساعة واحدة من شربها.
 
في الدقائق العشر الأولى، يبدأ الحمض في إلحاق الضرر بأسنانك ويمكن أن يؤدي إلى تشققات في المينا وحساسية مع مرور الوقت.
 
وبالنسبة لزيادة الوزن، فالآثار الجانبية للكولا دايت قد تبدأ بعد 20 دقيقة.
 
يقول دوغلاس توينفور، رئيس قسم الرعاية في منظمة السكري البريطانية: "الدراسات التي أجريت على تأثير المحليات الصناعية على إنتاج الأنسولين لها نتائج متفاوتة، حيث أظهر بعضها إنتاج المزيد من الأنسولين، يمكن أن تختلف النتائج اعتمادا على المُحلي الصناعي المستخدم وما إذا كان الأشخاص الخاضعون للاختبار يعانون من مرض السكري".
 
وبعد 40 دقيقة من شرب "دايت كولا"، يمكن لجسمك أن يدخل حالة الإدمان.
 
فمزيج الكافيين والأسبارتام يخلق إدمانا شبيها بالطريقة التي يعمل بها الكوكايين، حيث يزداد تحفيز مستقبلات العقل العصبية، خاصة إذا تم تناولها بشكل منتظم.
 
التأثير الجانبي الرابع الذي قد تشعر به هو العطش والجوع.
 
بعد حوالي ساعة من تناول المشروب، قد تشعر وكأنك عطشان أكثر، وذلك لأن الكافيين يسبب الجفاف.
 
من جهته، قال متحدث باسم شركة كوكا كولا لصحيفة "الصن": "استمتع بمشروب دايت كوك من قبل ملايين الأشخاص حول العالم لأكثر من 30 عاما، كما هو الحال مع جميع المشروبات التي نبيعها، فإن مكوناتها آمنة تماما ويمكن الاستمتاع بها كجزء من نمط حياة متوازن".
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