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تحاول دون نتيجة.. إليك خدعة النوم السحرية

12
JUNE
2023
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تعاني نسبة كبيرة من الناس للدخول بالنوم سريعا، إلا أن المحاولات غالبا ما تفشل ويدخل الشخص في دورة أرق طويلة لا يعرف التخلص منها.
 
أحد الأطباء الجراحين يدعى كاران راجان كشف على حسابه في تيك توك عن خدعة غريبة من الممكن أن تساعد حقا على النوم سريعا.
 
تقوم خدعة راجان على المفعول العكسي أو ما يعرف في علم النفس بـ"النية المتناقضة".
 
وقال راجان: "غالبا ما تبدأ رحلة النوم مصرا على تحقيق الهدف، تستلقي في السرير، وعيناك مفتوحتان، تجاهد كي تنام دون نتيجة".
 
وأضاف: "على العكس من ذلك، قل لنفسك، لا تذهب للنوم، لا تنام، في كثير من الحالات، ستشعر بالتعب وستنام، وقد نجح ذلك معي".
 
في المتوسط ، يحتاج البالغون ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
 
علامات وجود الأرق:
 
تجد صعوبة في النوم.
 
الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل.
 
الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ.
 
تجد صعوبة في الحصول على قيلولة أثناء النهار حتى وإن كنت متعبا.
 
تشعر بالتعب وسرعة الانفعال أثناء النهار.
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