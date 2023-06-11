شرب أي كمية من الكحول يزيد خطر الإصابة بـ 61 مرضا قيد الدراسة!

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بينما يرتبط باستهلاك الكحول العديد من الأمراض، من السرطان إلى تليف الكبد، وجد الباحثون الآن المزيد من الأدلة على مخاطره.

فقد ربط فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد باستهلاك الكحول أمراضا مثل النقرس وإعتام عدسة العين.

وتشمل الاضطرابات الأخرى المرتبطة حديثا بشرب الكحول الكسور وأمراض الدورة الدموية.

وقد تعاون فريق البحث مع أكاديميين في كل من جامعة بكين والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية من أجل الدراسة.

وقاموا بتحليل قاعدة بيانات صينية تحتوي على معلومات صحية لأكثر من 512000 بالغ، بما في ذلك عاداتهم في الشرب.

بين الرجال، كان استهلاك الكحول مرتبطة به بشكل كبير زيادة خطر الإصابة بـ 60 مرضا.

وشمل ذلك 33 من الأمراض التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا كأمراض مرتبطة بالكحول من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وفي حين أن ثلث الرجال في المشروع البحثي يشربون الكحول بانتظام (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع)، كان المعدل بالنسبة للنساء 2٪ فقط.

ونتيجة لذلك، تم استخدام النساء كمجموعة ضابطة (مرجعية) للتأكد من أن خطر الإصابة بالأمراض الزائدة لدى الرجال ناتج عن شرب الكحول.

وحدد الفريق المخاطر المرتبطة بالجرعة، مشيرا إلى أن كل أربعة مشروبات يوميا ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالكحول بنسبة 14٪.

وقال معد الدراسة، بيك كي إم: "يرتبط باستهلاك الكحول بشكل سلبي مجموعة واسعة من الأمراض أكثر مما تم تحديده سابقا. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن هذه الارتباطات من المحتمل أن تكون سببية".

وأضاف البروفيسور ليمينغ لي، كبير المعدين: "توضح هذه الدراسة التعاونية الكبيرة الحاجة إلى تعزيز سياسات السيطرة على الكحول في الصين".

60 مرضا مصاحبا لاستهلاك الكحول:

- مرض السّل.

- سرطان الحنجرة.

- سرطان المريء.

- سرطان الكبد.

- ورم غير مؤكد.

- سرطان القولون.

- سرطان الرئة.

- سرطان المستقيم.

- أنواع السرطان الأخرى.

- سرطان الشفة وتجويف الفم والبلعوم.

- سرطان المعدة.

- أنواع فقر الدم الأخرى.

- البرفرية وحالات النزف الأخرى.

- اضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

- داء السكري.

- الحالات النفسية والسلوكية الأقل شيوعا مجتمعة.

- الصرع.

- نوبات إقفارية دماغية عابرة.

- إعتمام عدسة العين.

- التهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري.

- اعتلال عضلة القلب.

- نزيف داخل المخ.

- عقابيل مرض الأوعية الدموية الدماغية.

- أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع ضغط الدم الأساسي .

- احتشاء دماغي.

- مضاعفات أمراض القلب.

- السكتة الدماغية.

- انسداد وتضيق الشرايين الدماغية.

- انسداد وتضيق الشرايين البدائية.

- أمراض الأوعية الدموية الدماغية الأخرى.

- مرض القلب الإقفاري المزمن.

- أمراض الدورة الدموية الأقل شيوعا مجتمعة.

- التهاب الشعب الهوائية المزمن غير محدد.

- أمراض الانسداد الرئوي المزمن الأخرى.

- التهاب رئوي.

- أمراض الكبد الكحولية.

- تليف الكبد.

- أمراض الكبد الالتهابية الأخرى.

- خراج منطقة الشرج والمستقيم.

- مرض الجزر المعدي المريئي.

- قرحة المعدة.

- أمراض الجهاز الهضمي الأخرى.

- أمراض الكبد الأخرى.

- التهاب البنكرياس.

- الالتهابات الموضعية الأخرى (الجلد/الأنسجة تحت الجلد).

- تنخر العظم.

- النقرس.

- فصال عظمي آخر.

- نتائج غير طبيعية لدراسات الوظائف.

- الشعور بالضيق والتعب.

- أسباب وفاة أخرى غير محددة.

- أسباب مرضية غير معروفة/غير محددة.

- كسر في الكتف والذراع.

- كسر عظم الفخذ.

- كسر في الضلع / العمود الفقري الصدري.

- الإصابة الأقل شيوعا والتسمم والأسباب الخارجية الأخرى مجتمعة.

- تعمد إيذاء النفس.

- السقوط.

- حوادث النقل.

ونُشرت نتائج البحث في مجلة Nature Medicine.