إصابات جديدة بجدري القردة في الصين

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أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، أنها اكتشفت حالتي إصابة بجدري القردة في مدينة، غوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، وتم عزلهما لتلقي العلاج.

وقال المركز الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان "تم التعرف على حالتين من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في غوانغتشو يوم 10 يونيو، وهما رجلين يبلغان من العمر 43 و29 عاما".

وأضاف المركز أن السلطات الصحية قررت عزلهما ويتم علاجهما في مستشفى متخصص، مشيرا إلى أنهما يعانيان من أعراض خفيفة للمرض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل حالتي إصابة بجدري القردة في العاصمة الصينية، إحدى الحالتين وافدة، والثانية كانت مصابة نتيجة مخالطة قريبة للأولى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ألغت في وقت سابق حالة الطوارئ الصحية العامة، التي تم إعلانها في أغسطس 2022 بسبب تفشي مرض جدري القردة.