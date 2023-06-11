إياكم وهذه الأحذية الثلاثة.. خبير يحذر

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هل تعلمون أن الحذاء قد يكون مصدر مشاكل القدمين لديكم؟

فقد حذر طبيب الأقدام بول ماكولاي، المقيم في سنغافورة، من 3 أحذية قال إنه لن يستخدمها أبداً، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

1- الشبشب

وكشف الخبير على تيك توك، أنه عندما تضع قدمك من خلال الحلقات، عليك الإمساك بالحذاء مما يمكن أن يتسبب في "مشية المخلب"، موضحاً أن "هذا يحدث عندما تنحني المفاصل في إصبع القدم مثل المخلب وتصبح غير مرنة".

كما أضاف أن الإمساك المستمر بأصابع القدم بسبب ارتداء الشبشب، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الأوتار، لافتاً إلى أنه عندما يتضخم الوتر ويلتهب يسبب الألم والتصلب.

وأردف: "أيضاً عندما تمشي في الشارع مرتدياً الشبشب، من السهل جداً التعثر والسقوط"، مشدداً على أن الشبشب لا يقدم أي دعم لقدميك.

كذلك بيّن أن ضعف الدعم للكعب وقوس القدم يمكن أن يؤدي إلى ألم وتورم القدمين ويسبب مشاكل في الوركين والركبتين.

2- الكعب العالي

من المعروف أن الكعوب العالية ليست الأحذية الأكثر راحة. لكنها قد لا تسبب إزعاجاً مؤقتاً فقد.

ونصح ماكولاي بعدم ارتدائها بسبب خطر الإصابة، غير أنه قال: "لا أريد أن أكره كل الكعب لأن الكعب الذي يبلغ طوله 1,5 بوصة لا بأس به بالنسبة لمعظم الناس".

فيما استطرد أن الدراسات أظهرت أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يزيد من مخاطر الإصابات وآلام العضلات والعظام والوَكَعة (Bunion) أي البروز العظمي في القدم، أو إبهام القدم الأروح وهو نتوء عظمي مؤلم، وعادة ما ينشأ تدريجياً عند قاعدة مفصل الإبهام، مؤدياً إلى انحناء أصبع الإبهام.

وبحسب الخبراء، فإن أولئك الذين لديهم إصبع ضيق مدبب يجبرون القدم على اتخاذ شكل غير طبيعي على شكل حرف V، مما قد يتسبب في حدوث تشوهات بمرور الوقت.

3- بعض الأحذية الرياضية

قال ماكولاي إن بعض الأحذية الرياضية يمكن أن تضغط على الأصابع وتسبب مشاكل، مثل الأورام العصبية.

والأورام العصبية عبارة عن سماكة للأنسجة حول أحد الأعصاب في القدم المهيجة أو التالفة.