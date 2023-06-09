living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخصائي أورام يوضح طرق الوقاية من أورام الدماغ

9
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة.
 
ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ الذي يصادف يوم 8 يونيو، إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة وهي أيضا تعطي نقائل metastases.
 
ويقول: "إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة (بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر ويتعاطون الكحول، يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة تقريبا)، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضروات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان".
 
ووفقا له، الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية.
 
ويقول: " بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث اضطرابات نفسية وتظهر عدوانية ونشوة وبهجة غير مبررة أو لامبالاة. كما يمكن ان يعاني الشخص من هلوسة بصرية واضطراب في الذاكرة والانتباه ومشكلات في التفكير".
 
ويشير الأخصائي إلى أن أورام الدماغ الحميدة تكون ذات حجم صغير وتنمو ببطء واستئصالها سهل، ما يزيد متوسط عمر المصاب 10 سنوات وأكثر. أما في حالة الأورام الخبيثة فلا يزيد متوسط عمر المصاب عن سنة واحدة. ولكن المرضى الأصغر سنا لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة أفضل بكثير.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   