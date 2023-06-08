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ثلاث علامات على الجلد يمكن أن تشير إلى نقص أحد المغذيات "الأساسية" في الجسم

8
JUNE
2023
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يلعب النظام الغذائي دورا حيويا في صحتنا بفضل العناصر الغذائية الأساسية التي تحتوي عليها بعض الأطعمة.
 
وإذا كنت لا تلتزم بنظام غذائي متوازن، فقد يكون من السهل أن تصاب بنقص في بعض الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة الأخرى.
 
ويعد أوميغا 3 عنصرا غذائيا "أساسيا" ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا لأحد الخبراء.
 
ومع وضع ذلك في الاعتبار، كشفت جوستين بتلر، رئيسة الأبحاث في Viva عن بعض علامات نقص أوميغا 3، قائلة: "الأحماض الدهنية أوميغا 3 هي جزء أساسي من أغشية الخلايا لدينا، وهي مكون رئيسي للعديد من الهرمونات وهي تساعد في تنظيم الالتهاب. نحن نستخدم الالتهاب كآلية دفاعية لحماية أجسامنا من العدوى والإصابات ولكن الإفراط في تناولها قد يسبب أمراضا مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وألزهايمر وبعض أنواع السرطان".
 
وأضافت: "يمكن أن تقلل أيضا من تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولها تأثير مثبت على معدل ضربات القلب".
 
أعراض نقص أوميغا 3
 
حذرت بتلر من ثلاثة أعراض على الجلد يمكن أن تشير إلى نقص أوميغا 3:
 
- الجلد الجاف
 
- خشونة الجلد
 
- قشرة الرأس
 
ومع ذلك، هناك مؤشرات أخرى تدل على انخفاض مستوى أوميغا 3، من ذلك الأظافر الهشة والصداع وآلام المعدة.
 
 وأوضحت بتلر أننا لا نحتاج إلى الكثير من دهون أوميغا 3 في النظام الغذائي، لكن القليل منها ضروري. دهون أوميغا 3 مهمة لوظائف المخ وقد يكون لانخفاض تناولها آثار سلبية على السلوك والتعلم والمزاج".
 
ويرتبط انخفاض أوميغا 3 بالمشاكل السلوكية مثل فرط النشاط والاندفاع والقلق ومشاكل النوم وصعوبات التعلم لدى بعض الأطفال.
 
مصادر أوميغا 3
 
تشمل الأطعمة الغنية بأوميغا 3 ما يلي:
 
- الأسماك الزيتية
 
- بذور الكتان
 
- بذور الشيا
 
- عين الجمل
 
- فول الصويا
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