living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء: 6 نصائح لتعزيز الثقة بالنفس

7
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية. إنها سمة أساسية تساعد على الإيمان بالنفس وبالقدرات، مما يجعل الشخص أكثر مرونة وثقة في التعامل مع تحديات الحياة.
 
بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع مجلة Forbes، إن بناء الثقة بالنفس ليس بالمهمة السهلة، ولعل الجزء الأصعب فيه هو أنه متوقع في العمل، ولكن نادرًا ما تتم رعايته بطريقة صحية وواقعية. يعاني الكثيرون من قلة الثقة بالنفس، وغالبًا ما يشعرون بأنهم محاصرون في دائرة من الشك الذاتي والتحدث السلبي عن النفس والقلق، مما يؤثر على طريقة أدائهم لأعمالهم وكيفية ظهورهم أمام أقرانهم وعائلاتهم ومجتمعهم.
 
إن هناك طرقًا مثبتة لزيادة الثقة بالنفس، كما يلي:
 
 
1. تحديد نقاط القوة والضعف
إن الخطوة الأولى في بناء الثقة بالنفس هي تحديد الشخص لنقاط القوة والضعف لديه وتكريس بعض الوقت للتفكير في المهارات والمواهب والقدرات. كما ينبغي التفكير في المجالات التي يكافح أو يحتاج المرء إلى تحسينها. ستساعد معرفة نقاط القوة والضعف على التركيز على ما يجيده الشخص والعمل في المجالات التي يحتاج إلى تحسينها. إن التوازن هو المفتاح لتحقيق النجاح.
 
2. وضع أهداف واقعية
يعد تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة بالنفس. يمكن تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر تبدو أكثر قابلية للتحقيق. مهما كان نوع الأهداف، سيمكن تحقيقها طالما أنها واقعية وتتوخى تحدي التوقعات الشخصية. عندما تتحقق الأهداف، سيشعر الشخص بإحساس بالإنجاز، مما سيساعده على بناء الثقة بالنفس. وعندما لا يحققها، فإنه سيكون راضيًا عن كونه تمكن من تعلم شيء من التجربة وأضاف لخبراته الحياتية.
 
3. ممارسة الرعاية الذاتية
إن الاعتناء بالنفس أمر ضروري لبناء الثقة بالنفس. يمكن من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظامًا غذائيًا صحيًا والحصول على قسط كافٍ من النوم، الوصول إلى الاعتناء بالصحة الجسدية والعقلية مما يساعد على تعزيز الثقة بالنفس.
 
4. تجاهل النقد غير البناء
يمكن للأشخاص المحيطين أن يكون لهم تأثير كبير على الثقة بالنفس. يمكن من خلال الحرص على التواجد وسط أشخاص إيجابيين وداعمين تحسين الثقة بالنفس، مع مراعاة قضاء وقتًا أقل مع الأشخاص المحبطين أو الذين يجعلون يشعر بالسوء تجاه نفسه. وينبغي مراعاة تعلم كيفية تجاهل التعليقات السلبية التي لا تدرج تحب بند النقد البناء أو النصيحة المخلصة.
 
5. ممارسة التعاطف مع الذات
إن التعاطف مع الذات ضروري لبناء الثقة بالنفس. عندما يكون الشخص لطيفًا مع نفسه، فإنه بدلًا من التركيز على أخطائه، يمكن أن يعطي الأولوية في تفكيره لما يمكن تعلمه من أي إخفاقات. ويجب تذكر أن الجميع يرتكبون أخطاء، وأن الأخطاء ليست إلا مجرد جزء من عملية التعلم.
 
6. احتضان الفشل
إن الخوف من الفشل وعدم بلوغ مراحل الكمال من أكبر العقبات التي تحول دون بناء الثقة بالنفس. تزداد الثقة بالنفس عند التيقن من أن الفشل ليس نهاية الطريق، وإنما هو فرصة للتعلم والنمو والنضج. يستغرق بناء الثقة بالنفس وقتًا وجهدًا، لكنها سمة تستحق العناء والمثابرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   