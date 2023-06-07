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تحذير من "الهالات السوداء".. لها دلالات خطيرة

7
JUNE
2023
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يعاني الكثيرون من "الهالات السوداء"، وانتفاخات تحت العينين، ورغم إنها تتكون لأسباب عديدة، منها التعب والقلق، إلا إنها قد تكون أيضا مؤشرا مهما لإصابة الشخص بأمراض معينة.
 
الهالات نوعان: الأولى صبغية تلاحظ لدى الآسيويين عادة، والثانية سببها الأوعية الدموية لذلك لونها أزرق.
 
يمكن ان تظهر الهالات الزرقاء بسبب شفافية الجلد وتوسع الأوعية الدموية، أو بسبب فرط التصبغ، وقد تشترك جميع العوامل في نشوئها.
 
 
الوراثة
 
يمكن أن تنتقل هذه الهالات وراثيا. فمثلا جميع أفراد الأسرة لديهم جلد رقيق والأوعية الدموية قريبة من السطح. وهذه تظهر عادة منذ الطفولة.
 
قلة النوم
 
هذا السبب أكثر شيوعا. لذلك فإن النوم الصحي مهم لعمل الجسم بصورة طبيعية وصحيحة.
 
سوء التغذية
 
ينعكس كل ما نتناوله على حالة الجلد. والانتفاخات تحت العينين تظهر حتما عند الإفراط بتناول الأطعمة المالحة.
 
رقاقة الجلد
 
مع التقدم بالعمر يقل إنتاج الكولاجين، ويتقلص سمك طبقة الدهون تحت الجلد.
 
الجفاف
 
بسبب الجفاف يصبح لون الجلد باهتا، وعلى هذه الخلفية تظهر الأوعية الدموية. لذلك ينصح بشرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء في اليوم.
 
 
أمراض خطيرة
 
ويمكن ان تشير هذه الهالات والانتفاخات إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، لا يمكن تجاهلها أبدا.
 
 الحساسية أو التهاب الجلد التأتبي
في هذه الحالة تتضخم شبكة الأوعية الدموية، ما يجعلها تبدو داكنة، وغالبا يضاف لها فرط التصبغ ما يجعلها أكثر وضوحا.
 
مشكلات في الغدة الدرقية
يمكن ان تشير الهالات الداكنة تحت العينين إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية. أي هناك مشكلة في إنتاج الهرمونات.
 
أمراض الكبد
يمكن ان تكون الهالات تحت العينين من أعراض تليف الكبد. في هذه الحالة يظهر التصبغ وتتأثر الأوعية الدموية وتتراكم المواد السامة في الجسم.
 
أمراض الكلى
يؤدي وجود مشكلات في التبول إلى انحباس السوائل في الجسم ما يسبب الوذمة.
 
قصور القلب
قد يكون هذا سببا في ظهور الهالات تحت العينين. وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولا تورم في القدمين والساقين ومن ثم ضيق التنفس واضطراب النبض ويضاف لها بعد ذلك انتفاخ في الوجه.
 
حلول للتخلص من "الهالات"
 
وللتخلص من هذه الهالات يجب قبل كل شيء تحديد سببها. لذلك من الضروري إجراء فحص عام لاستبعاد المشكلات الصحية. وبعد ذلك فقط يمكن للشخص استشارة أطباء وخبراء التجميل لإزالتها.
 
ويمكن ان تساعد القواعد العامة لنمط الحياة الصحي على منع ظهور هذه الهالات.
 
الخلود للنوم قبل الثانية عشر ليلا، والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.
 
عدم العصبية والتعامل مع القلق والإجهاد بهدوء.
 
استخدام كريمات الوقاية من الشمس واستخدام النظارات الشمسية.
 
الامتناع عن تناول الكحول أو على الأقل تخفيضه إلى الحد الأدنى لأنه يوسع الأوعية الدموية ويسبب الركود فيها.
 
الإقلاع عن التدخين. لأن التدخين يؤثر سلبا في إنتاج الكولاجين، ما يجعل الجلد جافا وباهتا.
 
قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وممارسة الرياضة.
 
أحيانا يظهر الانتفاخ تحت العينين في الصباح، لذلك ينصح باستخدام وسادة عالية لمنع ركود السوائل. كما لا ينصح بشرب الكثير من الماء قبل النوم، وعدم استهلاك كمية زائدة من الملح.
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