رغم السمعة السيئة.. فوائد "غير متوقعة" لبدائل السكر

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حقق العلماء في معهد فرانسيس كريك تقدما كبيرا في مجال علم المناعة، من خلال اكتشاف أن المحلي الاصطناعي "السكرالوز" يمكن أن يكون له فوائد علاجية.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في دورية "نيتشر"، أن الفئران التي تغذت على مستويات عالية من السكرالوز شهدت انخفاضا في تنشيط الخلايا التائية، والتي تلعب دورا حيويا في الجهاز المناعي.

إذا حصلت هذه التأثيرات على البشر كذلك، سيمكن استخدام السكرالوز علاجيا لتثبيط استجابات الخلايا التائية، مما قد يكون مفيدا للمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، وتنشيطا "غير منضبط" للخلايا التائية.

يستخدم السكرالوز بشكل شائع كمحلي اصطناعي في منتجات الطعام والشراب، وهو أحلى بحوالي 600 مرة من السكر.

ومع ذلك، فإن تأثير السكرالوز على الجسم لم يتم فهمه بالكامل بعد. أشارت الدراسات السابقة إلى أنه يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان من خلال التأثير على الميكروبيوم، لكن الدراسة الجديدة التي أجراها معهد "فرانسيس كريك" هي الأولى التي تستكشف تأثيرها على جهاز المناعة.

تم تغذية الفئران بالسكرالوز بمستويات تعادل المدخول اليومي المقبول الموصى به من قبل سلطات سلامة الغذاء الأوروبية والأميركية.

لاحظ الباحثون أن الفئران المصابة بأمراض المناعة الذاتية التي تسببها الخلايا التائية قد عانت من آثار مخففة عند تناولها جرعات عالية من السكرالوز.