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تحذير: 5 أسباب تجعلك تعاني من ضباب الدماغ

1
JUNE
2023
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يعد ضباب الدماغ من بين الاضطرابات الذهنية، التي تؤثر على قدرة الشخص على التفكير والقيام بمختلف الأنشطة اليومية، حيث يشعر المصاب به بأن ذهنه ضبابي وغير صاف.
 
وقالت مجلة "وومنز هيلث" الأميركية إن من أعراض ضباب الدماغ أو التفكير الضبابي الشعور المتواصل بالتعب غير المبرر والخمول وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية وعدم الرغبة في التواصل مع الأحباب والأصدقاء، إلى جانب النسيان أكثر من المعتاد.
 
ما أسباب ضباب الدماغ؟
 
وفقا لساندرا بوند تشابمان، مديرة مركز صحة الدماغ بجامعة تكساس في مدينة دالاس الأميركية، فإن هناك عددا من الأسباب التي تجعل عقلك يشعر بـ"الضبابية"، من بينها:
 
الإجهاد: حين يصبح التوتر والإجهاد مزمنين (على سبيل المثال: العمل في المنزل ومساعدة أطفالك على الدراسة والتنقل لشراء الحاجيات اليومية..)، تبدأ الخلايا العصبية في الدماغ في الانهيار (الموت)، مما يؤدي إلى الشعور بضباب الدماغ.
 
قلة النوم: تعتبر من أكثر الأسباب المؤدية إلى التفكير الضبابي، لأنها تجعلك ببساطة تشعر بغياب اليقظة. وقالت تشابمان إن عدم الحصول على عدد ساعات كاف من النوم يُفوّت على الإنسان مهمة "تطهير الدماغ"، التي تحدث حين ينام بشكل سليم.
 
سن اليأس: غالبا ما يظهر التعرق الليلي والتقلبات المزاجية أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، لكن غاياتري ديفي، أستاذة طب الأعصاب السريري في مركز جامعة ولاية نيويورك داونستيت الطبي، تقول إنه يجب الانتباه لهذه الأعراض، لأنها قد تكون مرتبطة بالضباب الدماغي، لماذا؟
 
تجيب ديفي بالقول: "عندما ينخفض هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، فإن المستقبلات في الدماغ لا تحصل على ما يكفي من هذا الهرمون. نتيجة لذلك، يتعين على الدماغ أن يتكيف، الأمر الذي قد يبدو وكأنه ضباب في الدماغ".
 
الآثار الجانبية للأدوية: يمكن لعدد من الأدوية أن تسبب ضبابا في الدماغ، مثل أدوية الصداع النصفي أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للنوم أو أدوية الحساسية.
 
وذكرت جيسيكا كالدويل، أخصائية في علم النفس العصبي ومديرة مركز الوقاية من مرض الزهايمر النسائي في كليفلاند كلينك: "أضف الكحول إلى أي من هذه العقاقير - حتى كأس واحد من النبيذ - وقد تشعر بالضباب وقلة الوضوح".
 
مشكلة صحية: في بعض الحالات قد يكون ضباب الدماغ ناتجا عن مشكلة صحية مثل إصابة في الرأس أو مشاكل في الغدة الدرقية أو المراحل المبكرة من التصلب المتعدد. هذه الحالات نادرة جدا، ولكن من المهم الانتباه إلى أعراضها.
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