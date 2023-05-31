living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبيرة تغذية تكشف طريقة للعيش 100 عام

31
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الدكتورة فاسيليسا بانوماريوفا خبيرة التغذية الروسية أن اتباع نظام غذائي صحي وصحيح يساعد على العيش حتى إلى 100 عام
 
وتشير الخبيرة ، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي وصحيح كما في "المناطق الزرقاء" (المنطقة الزرقاء (Blue Zone)‏ هي مصطلح جديد لتحديد المناطق القليلة في العالم التي تتميز بعمر ساكنها الطويل مقارنة بمتوسط الأعمار في بقية مناطق العالم) يساعد على زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 13 عاما، أي العيش إلى 100 عام.
 
وتقول: "لقد تأكدنا أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يؤثر إيجابيا في طول العمر والصحة".
 
وتشير الخبيرة إلى الدراسات العلمية التي جرت في مناطق العالم التي تتميز بطول عمر سكانها إذ يحتفظون بصحة جيدة أطول من الآخرين. والمقصود هنا "المناطق الزرقاء " من أوكيناوا إلى سردينيا ومن نيكويا إلى إيكاريا التي يستهلك سكانها كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.
 
ووفقا لها، هذه المواد الغذائية بالذات غنية بالمواد المغذية التي تخفض من خطر ظهور المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والجلطة الدماغية.
 
وتضيف: من المهم هنا ليس فقط إضافة هذه المواد الغذائية الصحية إلى النظام الغذائي، بل وتجنب تناول الأطعمة الضارة أيضا.
 
وتقول: "لقد اتضح أن سكان "المناطق الزرقاء" لا يستهلكون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان والسكر المكرر والأطعمة المصنعة".
 
وتضيف: "عموما يعتمد النظام الغذائي لسكان "المناطق الزرقاء" على النباتات وبصورة خاصة على البقوليات كمصدر أساسي للبروتينات".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   