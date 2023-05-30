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أطعمة تساهم في التخلص من الانتفاخ.. بينها الخيار والزبادي

30
MAY
2023
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لا شك أن الانتفاخ عرض مزعج يؤثر على الجهاز الهضمي. ويحدث ذلك عندما تشعر المعدة بالامتلاء والضيق والتورم نتيجة الكثير من الغازات أو احتباس السوائل.
 
غير أن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية المتاحة للمساعدة في تخفيف الانتفاخ ودعم صحة الجهاز الهضمي.
 
فيما من المهم ملاحظة أن رحلة التخلص من الانتفاخ تبدأ من الأكل اليقظ، لذلك يمكنك التفكير في تضمين بعض الأطعمة مع القدرة على تخفيف اضطراب المعدة.
 
في السياق كشف استشاري الطب الباطني والسكري في مستشفيات HCG بأحمد آباد بغوجارات في الهند، مانوج فيثلاني، قائمة بالأطعمة التي تساهم في التخلص من الانتفاخ، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص:
 
1 - الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ.
 
إذ تساعد المركبات النشطة مثل جينجيرول، في الهضم عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل الالتهاب، بحسب مجلة "جورنال فودز".
 
ويمكن تناول الزنجبيل بأشكال عديدة، بما في ذلك شاي الزنجبيل، والزنجبيل المبشور في وجبات الطعام أو حتى كمكمل غذائي.
 
2 - النعناع
يشتهر النعناع بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي. إذ يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ وعدم الراحة.
 
كما يمكن لفنجان دافئ من شاي النعناع بعد الأكل أن يعزز الهضم الصحي ويقلل الانتفاخ بشكل فعال.
 
3 - الأناناس
يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى بروميلين يساعد في تكسير البروتينات ودعم الهضم، حيث يساعد هذا الإنزيم في تقليل الانتفاخ عن طريق تحسين عملية الهضم بشكل عام، وفق المركز الوطني للصحة التكميلية.
 
لذا استمتع ببعض الأناناس الطازج كوجبة خفيفة لذيذة أو أضفه إلى عصيرك المفضل للحصول على لمسة استوائية.
 
4 - البابايا
البابايا هي فاكهة استوائية أخرى غنية بالأنزيمات تساعد على الهضم. إذ تحتوي على غراء يساعد في تكسير البروتينات وتقليل الانتفاخ.
 
كذلك يمكن أن تساعد إضافة البابايا إلى نظامك الغذائي في تخفيف الانزعاج الهضمي وتعزيز الانتظام.
 
5 - الشمر
يستخدم الشمر منذ فترة طويلة كمساعد في الجهاز الهضمي بسبب خصائصه الطاردة للريح، ما يعني أنه يساعد على طرد الغازات من الجهاز الهضمي. ويمكن أن يخفف من الانتفاخ والتشنجات وعسر الهضم.
 
لذا استمتع بالشمر عن طريق دمجه في السلطات أو الشوربات أو عن طريق مضغ البذور بعد الوجبة.
 
6 - الخيار
لا يعتبر الخيار مرطباً فحسب، بل إنه فعال أيضاً في تقليل الانتفاخ. إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء وهو غني بالألياف، ما يجعله ممتازاً لتعزيز الهضم الصحي.
 
لذا أضف شرائح الخيار إلى السلطات أو انقعه في الماء للحصول على نكهة منعشة.
 
7 - الزبادي
يمكن أن يساعد الزبادي، خاصة ذلك الذي يحتوي على مستنبتات حية أو بروبيوتيك، في موازنة بكتيريا الأمعاء وتحسين عملية الهضم.
 
فالبروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تعزز بيئة الأمعاء الصحية وتقلل من الانتفاخ وغيرها من مضايقات الجهاز الهضمي.
 
8 - الهليون
الهليون هو مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد في تقليل احتباس الماء والانتفاخ. كما أنه يحتوي على ألياف البروبيوتك التي تغذي بكتيريا الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي.
 
لذا استمتع بالهليون على البخار أو محمصاً قليلاً للحصول على إضافة لذيذة ومغذية لوجباتك.
 
9 - البابونج
شاي البابونج ليس فقط مهدئاً ومريحاً. لكنه يساعد أيضاً على الهضم. فهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم.
 
لذا ارتشف كوباً دافئاً من شاي البابونج بعد الوجبة لتهدئة معدتك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
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