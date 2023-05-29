living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علاقة الأرق والاكتئاب (د. حنينا أبي نادر)

29
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعتبر الأرق من الإضطرابات الشائعة جدًا وهو أكثر شيوعًا لدى الإناث من الذكور ويعرّف على أنه صعوبة بدء النوم (أكثر من 30 دقيقة قبل النوم) أو الاستيقاظ باكرًا مع عدم القدرة على النوم مرة أخرى. الحفاظ على النوم وجودته أمران أساسيان للحصول على نتائج أفضل للعقل، فإن النوم لمدة تقل عن 5 ساعات يوميًا قد يؤدي إلى حالات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والقلب.
 
يجب استبعاد الأسباب العضوية كما الأسباب النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب. يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الأرق المتأخر على غرار الأشخاص الذين يستيقظون في الصباح الباكر والأرق المزمن يمكن أن يسبب الاكتئاب.
 
يمكن للعلاج معالجة الأسباب، في حال تناول الأدوية عادة ما يتم إعطاء جرعة منخفضة لفترة قصيرة. تجنب الأدوية المنومة مع الكحول وتجنب nonbenzo في حالات توقف التنفس أثناء النوم. يقوم تخطيط النوم بدراسة حركة الموجات وهي مسألة أخيرة للتقييم.
وأخيرًا، إن زيارة الطبيب لمعالجة الحالة هي مفتاح النجاح.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com
د. حنينا ابي نادر ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   