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لتنشيط الذاكرة.. أطعمة "سوبر فود" مهمة للطلبة في الامتحانات

29
MAY
2023
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مع اقتراب امتحانات نهاية السنة الدراسية، ودخول الطلبة في مرحلة التحضير للاختبارات والمناظرات، يجتهد الأولياء في توفير التغذية الصحية المناسبة حتى يساعدوا أطفالهم على التركيز ورفع معدلات الذكاء، فما هي أطعمة "سوبر فود" التي تعزز صحة العقل والتركيز خلال الامتحانات؟
 
مكملات غذائية مفيدة
 
تعد أطعمة "السوبر فود" (الأطعمة الخارقة) من المكملات الغذائية التي تحتوي على مجموعة من الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي تسهم في تحسين الحالة الصحية للأشخاص.
 
وقالت أخصائية التغذية دانا حموي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن النظام الغذائي لأبنائنا الطلبة خلال فترة التحضير للامتحانات وإجراء اختبارات نهاية السنة الدراسية بحاجة إلى عدد من أطعمة "سوبر فود" للرفع من معدلات التركيز وتنشيط الذاكرة بما يضمن صحة جيدة للطلبة خلال هذه الفترة المهمة من الموسم الدراسي.
 
أبرز أنواع أطعمة "السوبر فود"
 
تشير أخصائية التغذية إلى أن أطعمة "السوبر فود"، التي تفيد صحة أبنائنا الطلبة خلال هذه الفترة المهمة من نهاية السنة الدراسية متنوعة، حيث يمكن أن نركز على الأطعمة التي تزيد من مستوى التركيز والانتباه وتحافظ على نشاط الجسم خلال فترة الامتحانات بما يساعد الأطفال على المذاكرة وإجراء الاختبارات في أفضل الظروف، ومن بين هذه الأطعمة نجد:
 
البيض
 
يحتوي على البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لوظائف الجسم الصحية وإنتاج الطاقة، ويساعد وجود الثيامين فى البيض على تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة، كما يساعد فيتامين "بي 5" الجسم على تزويد الجسم بالطاقة.
 
 
نصائح للطلبة ولأولياء الأمور؟
5 أمور تساعدك في اليوم الذي يسبق الامتحان
 
السالمون
 
يتميز السالمون بأنه غني بالأوميغا 3 التي تحافظ على صحة القلب، وهذا النوع من السمك غني بالبروتين والحديد والفيتامينات ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.
 
البروكلي
 
يعد من الخضار الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات ويشتهر بأنه يقوي نظام المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.
 
المكسرات
 
تحتوي على مزيج من الدهون المفيدة للجسم والألياف والبروتين وتمدّ الجسم بطاقة كبيرة بفضل احتوائها على فيتامين "ب"، وغنية بالحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
 
كما تعد مصدرا قويا للطاقة، وتحافظ على الجهاز المناعي لانها غنية بالمعادن الأساسية المضادة للأكسدة بما في ذلك السيلينيوم والمنجنيز والنحاس.
 
التوت البري
 
يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الذاكرة والحفاظ عليها، بالاضافة إلى دوره في خفض نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز ودعم صحة الأوعية الدموية، مما يزيد من نتائج تحسن الأداء المعرفي.
 
الشوكولاته الداكنة
 
الشوكولاته الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على استرخاء الحواس والشعور بالسعادة وتعزيز إنتاج الإندورفين، الذي يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة والقدرة على التركيز والانتباه.
 
أهمية النوم باكرا والإفطار الصحي
 
إلى جانب دور أطعمة "السوبر فود" في زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة وتعزيز صحة أبنائنا في هذه الفترة المهمة من السنة الدراسية، ترى دانا الحموي أن وجبة الإفطار يجب أن تكون صحية وغنية بالطاقة وتمنح النشاط لفترة طويلة بتناول النشويات بطيئة المتصاص مثل خبز الحبوب الكاملة أو الرز الأسمر، وبالإمكان أيضا إضافة الفول السوداني الغني بالدهون غير المشبعة، وأحماض أوميغا 6 الدهنية والألياف وفيتامين (E)، وبالتالي نضمن النشاط والطاقة للجسم على مدار اليوم.
 
كما شددت على أهمية النوم باكرا وتنظيم ساعات النوم، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كبيرة والتعرض للشمس لأخذ فيتامين (D) حتى نحافظ على صحة جيدة لأبنائنا ويكونوا في أفضل حالاتهم خلال فترة الامتحانات الدراسية.
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