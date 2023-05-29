بهذه الأطعمة والمشروبات.. سيطر على خطر أمراض القلب القاتلة

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تعتبر حالات ارتفاع ضغط الدم شائعة للغاية، إلا أن غالبية الناس يغفلون عنها لأنها نادر ما ترتبط بأعراض واضحة.

وإذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يضع حملا إضافيا على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين.

ووفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، يلعب معدنان دورا رئيسيا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، هما الصوديوم والبوتاسيوم.

فبالنسبة للصوديوم، من المعروف أن تخفيف تناول الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي.

لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم؟

الموز.

عصير الرمان.

عصير البرتقال.

الفواكه المجففة (الزبيب والمشمش).

الفول والعدس.

البطاطا.

السبانخ والبروكلي.

الأفوكادو.

الطماطم.

الكاجو واللوز.

سمك السالمون.