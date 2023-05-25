كيف يمكن تدريب القلب؟

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نصحت المدربة الروسية أناستاسيا يوركوفا أن تتناوب تمارين تدريب القلب مع التمارين الأكثر استرخاء مثل تمارين اليوغا.

قالت المدربة الروسية إن من المهم للناس الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وتقويته، ولهذا فمن الأفضل التناوب بين تمارين تدريب القلب مع تمارين أكثر استرخاء.

وأعلنت في حديث أدلت به لموقع "غازيتا. رو" الإلكتروني الروسي أن مزاولة الرياضة التي يصاحبها المزيد من الضغط على القلب وأعضاء أخرى يستحسن تناوبها مع التمارين الأكثر هدوءا مثل تمارين اليوغا.

وسيساعد تناوب الضغط على القلب مع التمارين الأكثر استرخاء، حسب المدربة، في استعادة العمل الطبيعي لجميع أنظمة الجسم، الأمر الذي يعطي دائما نتيجة ملموسة.

في الوقت نفسه، إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل معيّنة في نظام القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ في التقليل من تناول القهوة. ونصح أخصائي التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ بعدم شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميا.

وقال:" إذا شعرت بألم أو ضعف قد يكون ناتجا عن مرض في القلب، فعليك استشارة الطبيب على الفور".

يوجد حاليا، حسب غينسبورغ، العديد من الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج مشاكل جهاز القلب والأوعية الدموية. وإن الأطباء الروس لديهم العديد من التقنيات الحديثة التي تبسّط إلى حد بعيد علاج المرضى.