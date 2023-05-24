لمنع لدغات البعوض.. تناول هذه الأعشاب والتوابل!

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مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ينتشر البعوض، وتكثر لدغاته المزعجة والقادرة على نقل الأمراض من شخص لآخر.

إلا أن الحماية من تلك اللدغات بات ممكناً، وفق دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول الأعشاب والتوابل يمكن أن يكون المفتاح لمنع البعوض من لدغه.

فقد نفّذ خبراء من جامعة "جونز هوبكنز" تجربة معقدة في ساحة اختبار بحجم حلبة التزلج على الجليد في زامبيا لمعرفة الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وفي إحدى التجارب، طلب الفريق من ستة أشخاص النوم في خيام فردية تحتوي على أنبوب يضخ الرائحة الليلية في مصيدة للبعوض خاضعة للمراقبة.

الحل في الأوكاليبتول

ووجدوا أن البعوض ينجذب باستمرار إلى روائح الأشخاص الذين تنبعث منهم الأحماض الكربوكسيلية التي ربما تنتجها ميكروبات الجلد، ولكن تم صد البعوض من قبل شخص لديه مستويات مرتفعة من الأوكاليبتول.

ويوجد الأوكاليبتول، وهو مكون عطري للعديد من النباتات والأعشاب، مثل حبق الراعي، والريحان الحلو، وإكليل الجبل، والمريمية، والهيل، وهو عنصر شائع في معجون الأسنان وغسول الفم.

أقل جاذبية للبعوض

بدوره، قال الدكتور كونور ماكمينيمان، الأستاذ المساعد في معهد جونز هوبكنز لأبحاث الملاريا إن الدراسة تشير إلى فكرة أن المستويات العالية من الأوكاليبتول في رائحة الجسم قد تجعلك أقل جاذبية للبعوض.

ويعتقد الخبراء أنه، بالإضافة إلى إنتاج رائحة قوية، فإن الأوكاليبتول قد يعمل أيضاً كعامل إزالة الروائح الذي يعمل على تحييد أو إخفاء المواد الكيميائية الأخرى التي تجذب البعوض، مثل الأحماض الكربوكسيلية.