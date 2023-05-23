بالصورة: شكلها مرعب.. مخلوقات بثمانية أرجل تزحف على وجهك!

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قد تبدو فكرة وجود مخلوقات ذات ثمانية أرجل تعيش على وجوهنا وكأنها مشهد من فيلم رعب، لكن المخلوقات المجهرية، والمعروفة باسم “عث الديمودكس”، حقيقية جدا وموجودة على كامل أجسامنا في هذه اللحظة.



وقال الدكتور سكوت والتر، أخصائي الأمراض الجلدية إن “الديموديكس يعيش في مسام الوجه، ويتغذى على الدهون التي تفرزها البشرة أثناء النوم”. وأضاف: “وخلال فترات نشاطها، تجد الديموديكس مكانا داخل حفر المسام لوضع بيوضها، وهذا يعني جيلا قادما سيتكاثر منها”. ولفت والتر إلى أن هذا العث غير ضار، إلا أن عدم الاهتمام بالنظافة قد يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل التهاب الجريبات، التي قد تحدث بسبب نقص المناعة.