طفلك انتقائي في طعامه.. طرق تساعد على تجاوز المهمة الصعبة

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قالت خبيرة التغذية، سارة ألموند بوشل، إن الأطفال سيغيرون عاداتهم الغذائية عندما يكون الطعام تجربة ممتعة.

وأضافت: "لا ينبغي أن يكون الأكل عملا روتينيا، كما أن التشجيع المتكرر على التجريب من خلال الاكتشاف واللعب وإشراك الأطفال في اختياراتهم الغذائية هو المفتاح لتوسيع تلك الاختيارات".

وتقول إن إحدى طرق احتواء رفض الأطفال لبعض أنواع الأطعمة هي السماح لهم بتناول الحلوى مع كل وجبة.

وأوضحت سارة: "في حين أن 41 بالمئة من الآباء يستخدمون الحلويات كمكافأة، فمن الأفضل جعل الحلوى جزءا طبيعيا من كل وجبة بدلاً من ذلك".

وجدت الدراسات أن أكثر من 21 بالمئة من الأطفال يعتقدون أن صنع الطعام مع والديهم سيشجعهم على تذوق الأطعمة الجديدة، و 17 بالمئة مستعدون لتجربة شيء مختلف إذا كان آباؤهم يرتدون زيا مضحكا أثناء تقديمه.

ومع ذلك، تظل بعض الأطعمة على قائمة المحظورات عند الأطفال مثل البروكلي والأفوكادو.

ويتصدر الجزر والبطاطا والذرة الحلوة قائمة خيارات الخضار المفضلة لديهم.