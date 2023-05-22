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منظمة الصحة العالمية دعت إلى الامتناع عن تناول بدائل السكر

22
MAY
2023
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى الامتناع عن استخدام بدائل السكر نهائيا بهدف التحكم بالوزن، بحسب "روسيا اليوم".

واشارت مجلة Medical Xpress، إلى أنه "استنادا إلى المراجعة المنهجية ل 320 دراسة علمية توصل الخبراء إلى أن بدائل السكر (المحليات الصناعية) لا توفر أي فائدة طويلة الأمد لتخفيض نسبة الدهون المتراكمة في الجسم لدى البالغين أو الأطفال. كما يمكن أن يساهم استخدام المحليات على المدى الطويل في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأخرى لدى البالغين".

ومن بين بدائل السكر المذكورة في توصية المنظمة: الأسبارتام، أدفانتام، السيكلامات، النيوتام، السكرين ، السكرالوز ، الستيفيا.

في الوقت نفسه ، لم تتضمن القائمة السكر الكحولي عالي السعرات الحرارية ، مثل البوليولات.

ودعت المنظمة الصغار والكبار إلى استخدام السكر - الغلوكوز والفركتوز وغيرها بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية، ما يسمح بتخفيض الوزن ومنع تسوس الأسنان.

ولكن الخيار الأفضل، وفقا للخبراء، هو الامتناع تماما عن تناول الحلويات منذ الطفولة.

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