نصائح الأطباء لحماية بشرتك من أشعة الشمس الحارقة

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تتعرض البشرة في فصل الصيف لأشعة الشمس الحارقة، التي تؤثر على حيويتها وطبيعتها بشكل سلبي، إذ حسب الأطباء تعد أشعة الشمس السبب الرئيس لشيخوخة البشرة ولزيادة التصبغات الجلدية فيها، كما أن التعرض الكثير لها قد يؤدي لمشكلات صحية خطيرة كسرطان الجلد.

فوائد الشمس المختلفة على صحة الإنسان لا تخفى على أحد، لكنها تعد سلاحا ذا حدين، فمع توصيات الأطباء بالتعرض لأشعة الشمس يوميا للاستفادة من "فيتامين د"، يؤكد الأطباء في المقابل على تفادي النتائج السلبية للتعرض الكثير والمطول لأشعة الشمس على صحة البشرة، التي قد تؤدي لشيخوختها مبكرا.

تاثير أشعة الشمس السلبية لا يطال مظهر الجلد فقط بل يتغلغل لداخل طبقات الجلد، مسببا مشكلة الكلف والتصبغات الجلدية، التي يتطلب علاجها خطة معينة وطويلة الأمد في بعض الحالات بسب اختلاف انتشارها من شخص لآخر ومدى عمقها.

ووفق الأطباء تعد التصبغات الداكنة على البشرة، من أكثر الاضطرابات الجلدية انتشارا في العالم وهي تسبب إزعاجا كبيرا خاصة لدى الفتيات.

ويرى خبراء أن أشعة الشمس أحد أكثر عوامل الإصابة بالتصبغات الجلدية، لكن هناك عوامل أخرى تقف وراء ذلك من بينها بعض الأمراض والأدوية وحتى أسلوب العناية اليومي بالبشرة.

وفي هذا الصدد، قال اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل، الدكتور محمد الفيومي، لـ"سكاي نيوز عربية":

التعرض للشمس مهم جدا لكل أعضاء الجسم.

لكن التعرض لأشعة الشمس بنسبة كبيرة يؤدي إلى مشاكل كثيرة للبشرة.

الأشعة فوق البنفسجية تكون موجودة بنسبة كبيرة من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا.

لذلك، يرجى الابتعاد عن الشمس في هذه الفترة.