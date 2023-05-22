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طريقة لتخزين الأفوكادو تجعله خطيرا للغاية

22
MAY
2023
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مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يحرص البعض على ابتكار طرق لتخزين الخضراوات والفاكهة، لضمان بقائها أطول وقت ممكن.
 
وفي إحدى الحيل المقترحة والتي تم تداولها على "تيك توك"، نصح بغمر الأفوكادو بالمياه لضمان عدم تحولها إلى اللون البني مع الوقت، إلا أن الخبراء حذروا من هذه الخطوة.
 
ويمكن لهذه الطريقة أن تخلق بالفعل مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا الخطرة، المسببة لـ الليستريا والسالمونيلا.
 
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قال سكوت إيفانز، من بنك تخزين الأغذية في كارديف، لصحيفة "ديلي ميل": "عندما تغمر الأفوكادو في الماء، فإنك تخلق بيئة تسمح لمسببات الأمراض البشرية مثل الليستريا و السالمونيلا لتزدهر ".
 
ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها:
 
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
يدعم صحة الأمعاء.
تخفيض الدهون الضارة.
الوقاية من السرطان.
غني بالعناصر الغذائية.
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