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"حالة غير نمطية" لمرض جنون البقر.. وقلق أميركي كبير

20
MAY
2023
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اكتشف مسؤولو الصحة الأميركيون حالة غير نمطية من "مرض جنون البقر" لدى بقرة في مسلخ بولاية كارولاينا الجنوبية، على ما أعلنوا الجمعة.
 
وقالت وزارة الزراعة الأميركية في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتا قنوات السلخ ولم يشكل خطرا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة".
 
وأضافت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" فيما يتعلق بورم الدماغ الاسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".
 
وقد يسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.
 
وتصيب هذه المتحوّرة غير النمطية بوتيرة متقطعة الأبقار الأكبر سنا، بينما ينتشر الشكل التقليدي للمرض عندما يطعم المزارعون قطعانهم لحوم الحيوانات المصابة وعظامها.
 
ويمثّل الشكل التقليدي من مرض جنون البقر خطرا أكبر على البشر.
 
وهذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلّها من عدا واحدة، كانت غير نمطية، وفق المسؤولين.
 
وتسبّبت الحالات السابقة لمرض جنون البقر في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وأوروبا واليابان بخسائر في قطاع تجارة المواد الغذائية العالمية بمليارات الدولارات.
 
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