living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما علاقة لقاحات كورونا بالوفاة المفاجئة للمشاهير الشباب؟

19
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع تزايد أعداد الوفيات المفاجئة وخاصة في فئة الشباب، والتي شهدت مؤخراً وفاة الفنان السعودي فهد الحيان وقبله الفنان المصري مصطفى درويش وغيرهما، أثيرت تساؤلات حول علاقة كوفيد-19 أو كورونا ولقاحاتها، بالأمر.
 
وبهذا الصدد قال الدكتور إسلام استشاري أمراض القلب والشرايين، إن حقبة كورونا علمتنا أن مرض كوفيد -19 قد يسبب ارتفاع معاملات التجلط بالجسم، وقد يؤدي للإصابة بنوبات قلبية أو قد يتسبب في جلطات رئوية للمصابين به.
 
 
أما بالنسبة للقاحات، فقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، إن الحديث عن الآثار السلبية للقاحات واحتمال تسببها في الجلطات بأنواعها حديث شائك علمياً، لافتاً إلى أن الحالات المرتبطة باللقاحات حالات لأناس لديهم الاستعداد الجسدي أصلاً لحدوث مثل هذا النوع من التجلط سواء كان قلبياً أو رئوياً أو غيرهما من الأماكن بالجسم وهو مشابه لحالة ممكن أن تتسبب فيها مميعات الدم مثل مادة الإيبيرين وهو معروف بأنه مسيل في الدم على عكس ما يحدث لبعض الناس بسببه.
 
وأشار الدكتور إسلام إلى أنه بالعادة لا تتسبب مثل هذه الحالة السالف ذكرها، بالتوقف المفاجئ للقلب فالمشاهدات أغلبها تكون حالات تخثر بالدم وجلطات رئوية أو قلبية دونما أي توقف مفاجئ للقلب، معتقداً استناداً على الأسباب العلمية، أن هؤلاء الذين تعرضوا للوفاة بهذه الطريقة كان لديهم استعداد جسدي سواء كان وراثيا أو جينيا لحدوث مثل هذه النوبات القلبية.
 
واختتم حديثه، بأنه لم يثبت علمياً حتى الآن أن اللقاحات هي المتسبب الرئيسي أو المباشر في حدوث نوبات قلبية أو توقف مفاجئ للقلب أو وفاة مفاجئة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   