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جسمك ينذر بهذه العلامات.. انتبه من "داء كرون"

19
MAY
2023
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داء كرون هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب التهاب الأنسجة في السبيل الهضمي، وهذا قد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديد والإرهاق ونقص الوزن وسوء التغذية.
 
الأعراض الصامتة لمرض كرون يمكن اكتشافها كالتالي:
 
قد يتأثر بعض الأشخاص المصابين بداء كرون بالفعل بمشاكل في العين.
 
الحالة الأكثر شيوعا هي التهاب الطبقة البيضاء الخارجية للعين، مما يجعلها حمراء، مؤلمة وملتهبة.
 
البشرة
 
أكثر مشاكل الجلد شيوعا التي تصيب الأشخاص المصابين بداء كرون هي الحمامي العقدية، وهي التهاب طبقة الدهون تحت الجلد.
 
تظهر على شكل انتفاخات حمراء وبنفسجية بارزة مؤلمة عند اللمس.
 
تتزامن العقدة الحمامية مع نشاط نوبات كرون ولكن يمكن أن تخف مع العلاج.
 
الفم
 
غالبا ما يصاب مرضى كرون بـ"الورم الحبيبي الفموي الوجهي" وهي حالة تتميز بتضخم مستمر للأنسجة الرخوة في الفم، الشفتين والمنطقة المحيطة بالفم من الوجه.
 
المفاصل
 
من المضاعفات الشائعة لداء كرون التهاب المفاصل.
 
يكون أكثر شيوعا عندما يصيب داء كرون القولون.
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