بشرى للسيدات.. الموافقة على عقار جديد يخلصك من الهبات الساخنة

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فيما يعد بشرى سارة للسيدات، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، أمس الجمعة، على نوع جديد من الأدوية للنساء اللواتي يعانين هبات ساخنة غير مريحة ناجمة عن انقطاع الطمث.

وسمحت الإدارة بتناول حبوب منع الحمل التي يتم تناولها مرة واحدة يوميًا التي تنتجها شركة الأدوية (أستيلاس فارما) لعلاج الأعراض المتوسطة والشديدة، التي يمكن أن تشمل التعرق والاحمرار والقشعريرة.

العلاج يستهدف المخ

ويتخذ العقار الجديد نهجًا جديدًا يستهدف اتصالات الدماغ التي تساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم.

وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان إن الدواء سيوفر "خيارا علاجيا إضافيا آمنا وفعالا للنساء"، لافتة إلى أن أكثر من 80% من النساء يعانين هبات سخونة أثناء انقطاع الطمث، حيث ينتج الجسم تدريجياً مستويات أقل من الهرمونات التناسلية بين سن 45 و55.

ويتكون العلاج الأكثر شيوعًا من الحبوب الهرمونية التي تهدف إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين والبروجستين، بيد أن العلاج غير مناسب لبعض النساء، لا سيما اللواتي لديهن تاريخ من السكتة الدماغية والجلطات الدموية والنوبات القلبية وحالات صحية أخرى.

وخلصت دراسات موسعة إلى أن الهرمونات يمكن أن تزيد من فرص تكرار تلك المشاكل على الرغم من أن المخاطر تختلف بناءً على عدد من العوامل الفردية.

علاج غير هرموني

الأقراص الجديدة ليست هرمونا، لكنها تنطوي على تحذير من إدارة الغذاء والدواء بشأن تلف الكبد المحتمل، من ثم يتعين على النساء الخضوع للفحص بحثًا عن تلف الكبد أو العدوى قبل الحصول على وصفة طبية، ثم إجراء فحص دم كل ثلاثة أشهر لمدة تسعة أشهر لمراقبة مشاكل السلامة، وفقًا لتوصيات إدارة الغذاء والدواء.

وقالت شركة أستيلاس إن العقار سيكلف 550 دولارًا لشهر واحد، وهذا هو السعر قبل تغطية التأمين والخصومات الأخرى التي يتم التفاوض عليها عادةً من قبل شركات التأمين ومديري مزايا الصيدلة.