living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى للسيدات.. الموافقة على عقار جديد يخلصك من الهبات الساخنة

18
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فيما يعد بشرى سارة للسيدات، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه"، أمس الجمعة، على نوع جديد من الأدوية للنساء اللواتي يعانين هبات ساخنة غير مريحة ناجمة عن انقطاع الطمث.
 
وسمحت الإدارة بتناول حبوب منع الحمل التي يتم تناولها مرة واحدة يوميًا التي تنتجها شركة الأدوية (أستيلاس فارما) لعلاج الأعراض المتوسطة والشديدة، التي يمكن أن تشمل التعرق والاحمرار والقشعريرة.
 
العلاج يستهدف المخ
ويتخذ العقار الجديد نهجًا جديدًا يستهدف اتصالات الدماغ التي تساعد في التحكم في درجة حرارة الجسم.
 
وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان إن الدواء سيوفر "خيارا علاجيا إضافيا آمنا وفعالا للنساء"، لافتة إلى أن أكثر من 80% من النساء يعانين هبات سخونة أثناء انقطاع الطمث، حيث ينتج الجسم تدريجياً مستويات أقل من الهرمونات التناسلية بين سن 45 و55.
 
ويتكون العلاج الأكثر شيوعًا من الحبوب الهرمونية التي تهدف إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين والبروجستين، بيد أن العلاج غير مناسب لبعض النساء، لا سيما اللواتي لديهن تاريخ من السكتة الدماغية والجلطات الدموية والنوبات القلبية وحالات صحية أخرى.
 
وخلصت دراسات موسعة إلى أن الهرمونات يمكن أن تزيد من فرص تكرار تلك المشاكل على الرغم من أن المخاطر تختلف بناءً على عدد من العوامل الفردية.
 
علاج غير هرموني
الأقراص الجديدة ليست هرمونا، لكنها تنطوي على تحذير من إدارة الغذاء والدواء بشأن تلف الكبد المحتمل، من ثم يتعين على النساء الخضوع للفحص بحثًا عن تلف الكبد أو العدوى قبل الحصول على وصفة طبية، ثم إجراء فحص دم كل ثلاثة أشهر لمدة تسعة أشهر لمراقبة مشاكل السلامة، وفقًا لتوصيات إدارة الغذاء والدواء.
 
وقالت شركة أستيلاس إن العقار سيكلف 550 دولارًا لشهر واحد، وهذا هو السعر قبل تغطية التأمين والخصومات الأخرى التي يتم التفاوض عليها عادةً من قبل شركات التأمين ومديري مزايا الصيدلة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   