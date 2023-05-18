living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرض قاتل في "ساندويشنا" اليومي.. دراسات تحذر

18
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الكثير منا يتناول الشطائر الجاهزة التي تباع في البقالات وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.
 
إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.
 
لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
 
كمية كبيرة من الصوديوم
وعادة ما يتم تحميل اللحوم بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.
 
ويزيد الصوديوم الزائد من ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
 
كما ترتبط كل وجبة يومياً من اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42٪ وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19٪، وفقاً لمراجعة بحث شارك في كتابته الدكتور مظفريان ونشر في مجلة Circulation في عام 2010، إضافة لأبحاث حديثة نشرت نتائج مماثلة.
 
توصيات جديدة
وتخطط منظمة الصحة العالمية لإصدار توصيات جديدة للحد من استهلاك اللحوم المصنعة بحلول عام 2025، كما يقول فرانشيسكو برانكا، مدير قسم التغذية وسلامة الأغذية في المنظمة.
 
وقامت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة للمنظمة في عام 2015، بتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان التي تشكلها اللحوم المصنعة وصنفت الأطعمة على أنها "مسرطنة للإنسان".
 
كما قالت الوكالة إن كل حصة تبلغ 50 غراماً من اللحوم المصنعة تؤكل يومياً تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18٪.
 
في حين أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في عام 2021، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الأميركية، أهدافاً طوعية لمصنعي الأغذية والتي ستكون سارية حتى ربيع عام 2024، لتقليل محتوى الصوديوم في الأطعمة المصنعة والمعبأة، بما في ذلك اللحوم المصنعة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   