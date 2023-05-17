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لجوع منتصف الليل.. 5 وجبات خفيفة صحية لا تسمن

17
MAY
2023
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عند الذهاب إلى الفراش بعد انتهاء يوم طويل يشعر البعض برغبة مفاجئة في التهام شيء ما، وإن الرغبة الشديدة في منتصف الليل ليست شائعة ويمكن أن تحدث حتى بعد تناول العشاء.
 
وعندما يشعر الشخص بأنه جائع في الليل، فإنه عادة ما ينتهي إلى تناول ما يمكن أن يشبع جوعه مثل البسكويت أو الشوكولاتة أو الآيس كريم، لكنها خيارات غير صحية ولا تعد الطريقة الوحيدة للتعامل مع الرغبة الشديدة في منتصف الليل، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "NDTV".
 
وجبات صحية
وقالت أخصائية التغذية لوفنييت باترا في منشور على منصة "إنستغرام" إن هناك بعض الوجبات الخفيفة الصحية، التي يمكن الاستمتاع بها في وقت متأخر من الليل، ولا تؤدي إلى زيادة في الوزن.
 
وشرحت باترا أن الرغبة في تناول شيء ما في وقت متأخر من الليل تنتج عن أسباب متعددة، من بينها مستويات السكر غير المتوازنة في الدم وأنماط الوجبات غير المنتظمة واضطرابات الأكل الليلي، لافتة إلى أنه إذا كان الشخص يشعر بالجوع في الليل، فربما يكون ذلك بسبب أنه لا يأكل ما يكفي خلال النهار.
 
كما أن من بين العوامل الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام في الليل، تغير إيقاع الساعة البيولوجية والتوتر.
 
وتقول خبيرة التغذية باترا إن تناول الوجبات السريعة في الليل يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من شعور بالانتفاخ في الصباح ويمكن أن يستيقظ الشخص منزعجًا. لذلك، من الأفضل أن يختار طعامًا صحيًا إذا كان يريد حقًا تناول شيء ما. وحددت الخيارات التالية:
 
1. توست الحمص أو الحمص
2. خضار على البخار
3. حفنة من المكسرات
4. حفنة من البذور الكاملة
5. مقدار 100 مل من الحليب
 
كما تنصح باترا بأن يتم الاحتفاظ بهذه الأطعمة جاهزًة وفي متناول اليد للاستمتاع بها دون تأنيب ضمير كلما دعت الحاجة.
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