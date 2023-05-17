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تقرير: أكثر من نصف سكان العالم "معرضون للسمنة"

17
MAY
2023
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أصدر أطلس البدانة العالمي التابع للاتحاد العالمي للسمنة، لائحة توضح أكثر البلدان تضررا بالبدانة، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف سكان العالم معرضون للإصابة بالسمنة هذا العام"، داعيا إلى "فرض ضرائب على إنتاج وتسويق الأغذية غير الصحية".
 
وعلى الرغم من العلاجات الكثيرة والحلول المتعددة وملايين الفيديوهات الداعمة والمساعدة، فإن البدانة لا تزال شبح يطارد الناس في كل العالم، وتسبب الخوف لمن لم تصبه بعد، والأمراض لمن تنال منه.
 
ووفق تقرير أطلس البدانة العالمي، فإن جزيرة ناورو تشكل فيها البدانة نحو 60 بالمئة، وبذلك تتصدر معدلات البدانة العالمية.
 
أما عربيا، فتأتي الكويت في المرتبة الأولى، بمعدل بدانة يبلغ 34 بالمئة، تليها قطر والسعودية تباعا.
 
وجاء الأردن في المركز الرابع في معدلات البدانة عربيا، والإمارات في المركز الخامس، فيما يأتي لبنان سادسا.
 
أما الترتيب العالمي لمعدلات البدانة في باقي الدول العربية، جاء وفق التدرج التالي:
 
البحرين
ليبيا
العراق
عمان
مصر
سوريا
المغرب
تونس
اليمن
موريتانيا
الصومال
جزر القمر
فيما دعا تقرير أطلس البدانة جميع الدول إلى "اتباع حلول جديدة ومختلفة عما سبق، كفرض الضرائب والقيود على إنتاج وتسويق الأغذية غير الصحية، والمنتجات ذات الدهون العالية أو الغنية بالسكريات".
 
وتعليقا على ما جاء في التقرير، قالت خبيرة التغذية، رزان شويحات، لـ"سكاي نيوز عربية":
 
"ليس من الضروري أن تكون نسبة السمنة مرتفعة أكثر لدى الدول الغنية.. نعم هناك ارتباط من ناحية سهولة توفر الغذاء في الدول الغنية، مما قد يساهم في زيادة السمنة، لكن في الدول الفقيرة أيضا فإن هناك قلة وعي وجهود رسمية أقل للتدخل للحد من انتشار السمنة".
 
"ليس كل شخص وزنه قليل يعني أنه صحي أكثر من غيره، لذا ندعو الأشخاص للسعي إلى الوزن الصحي بدلا من الوزن المثالي، لأنه كل ما قل أو زاد الوزن عن الحد الطبيعي، فإنه سيكون مرتبطا بأمراض كثيرة".
 
"مجموعة من العوامل تلعب دورا في انتشار البدانة ببلد ما، من بينها عوامل بيئية بالنسبة للغذاء المتوفر، وعوامل بيولوجية، إذ تتم دراسة الحمض النووي (DNA) الخاص بأشخاص يعيشون في منطقة جغرافية معينة، لمعرفة مدى استعداد أجسامهم للسمنة".
 
"هناك أيضا عامل اقتصادي لا بد من دراسته للحد من هذه المشكلة في الدول المختلفة".
 
"من المهم أن نشير إلى أن إقبال البعض على إطعام أطفالهم أكثر اعتقادا منهم أنهم سيصبحون أكثر وزنا وبالتالي يتمتعون بصحة أفضل، يعتبر أمرا خاطئا، إذ من الممكن أن يتسبب بزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال".
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