living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير للرجال.. زيادة الوزن تهدد بالسرطان الخطير

17
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن قبل سن الثلاثين عند الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
 
وبحسب صحيفة "الصن"، وجد باحثون سويديون أن الرجال الذين يزيدون كيلوغراما واحدا فقط سنويا من سن 17 إلى 29 لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 بالمئة للوفاة بسبب المرض.
 
وقال الخبراء إن التخلص من الوزن في مرحلة الشباب قد يكون "مفتاحا" لتجنب الإصابة.
 
ولفتت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند في مالمو إلى أن "معرفة المزيد عن العوامل التي تسبب سرطان البروستاتا هو مفتاح الوقاية منه، عوامل الخطر الوحيدة الراسخة، مثل تقدم العمر، والتاريخ العائلي للمرض، غير قابلة للتعديل، ولكن منع الزيادة الحادة في الوزن عند الشباب أمر حتمي للوقاية من سرطان البروستاتا".
 
وسرطان البروستاتا هو أكثر أنواع الأورام شيوعا بين الرجال البريطانيين، ويقتل أكثر من 12000 شخص سنويا.
 
الدراسة التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للبدانة في دبلن، تتبعت 258477 رجلاً تم قياس وزنهم ثلاث مرات على الأقل بين سن 17 و 60.
 
وقالت كاثرين جينر ، من منظمة "أوبوزتي هيلث": "تُظهر هذه الدراسة الجديدة التأثير الرهيب الذي يمكن أن تحدثه زيادة الوزن في بداية مرحلة البلوغ على الرجال في وقت لاحق من الحياة، البحث مثل هذا هو المفتاح لمنع الوفيات".
 
من جهته، قال سايمون جريفسون ، من معهد سرطان البروستات في المملكة المتحدة: "الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يحمي من العديد من أنواع السرطان، لكن من المهم أن نتذكر أن سرطان البروستاتا يمكن أن يصيب الرجال من جميع الأوزان والأشكال والأحجام".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   