تحذير للرجال.. زيادة الوزن تهدد بالسرطان الخطير

A + A -

أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن قبل سن الثلاثين عند الرجال تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وبحسب صحيفة "الصن"، وجد باحثون سويديون أن الرجال الذين يزيدون كيلوغراما واحدا فقط سنويا من سن 17 إلى 29 لديهم فرصة أعلى بنسبة 27 بالمئة للوفاة بسبب المرض.

وقال الخبراء إن التخلص من الوزن في مرحلة الشباب قد يكون "مفتاحا" لتجنب الإصابة.

ولفتت الدكتورة ماريسا دا سيلفا، من جامعة لوند في مالمو إلى أن "معرفة المزيد عن العوامل التي تسبب سرطان البروستاتا هو مفتاح الوقاية منه، عوامل الخطر الوحيدة الراسخة، مثل تقدم العمر، والتاريخ العائلي للمرض، غير قابلة للتعديل، ولكن منع الزيادة الحادة في الوزن عند الشباب أمر حتمي للوقاية من سرطان البروستاتا".

وسرطان البروستاتا هو أكثر أنواع الأورام شيوعا بين الرجال البريطانيين، ويقتل أكثر من 12000 شخص سنويا.

الدراسة التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للبدانة في دبلن، تتبعت 258477 رجلاً تم قياس وزنهم ثلاث مرات على الأقل بين سن 17 و 60.

وقالت كاثرين جينر ، من منظمة "أوبوزتي هيلث": "تُظهر هذه الدراسة الجديدة التأثير الرهيب الذي يمكن أن تحدثه زيادة الوزن في بداية مرحلة البلوغ على الرجال في وقت لاحق من الحياة، البحث مثل هذا هو المفتاح لمنع الوفيات".

من جهته، قال سايمون جريفسون ، من معهد سرطان البروستات في المملكة المتحدة: "الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يحمي من العديد من أنواع السرطان، لكن من المهم أن نتذكر أن سرطان البروستاتا يمكن أن يصيب الرجال من جميع الأوزان والأشكال والأحجام".