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أرتيتا يكشف "المسؤول" عن الخسارة وضياع حلم الدوري

16
MAY
2023
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ودع أرسنال أحلام إحراز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، منطقيا، بعد هزيمته الكبيرة على يد باريتون، مساء الأحد، وخرج المدير الفني للفريق ليكشف بعدها عن "سبب الخسارة".
 
وتعرض أرسنال للهزيمة بنتيجة 0-3، على ملعبه، أما برايتون الذي واصل مسيرة التألق هذا الموسم، لتتعقد فرص "المدفعجية" بتحقيق اللقب.
 
وكان أرتيتا واضحا بشأن المسؤول عن الهزيمة، ووجه اللوم إلى نفسه.
 
في حديثه مع قناة "سكاي سبورتس"، أصر الإسباني على شعوره بالمسؤولية كما زعم: "أكره الشعور بإحباط الجمهور عندما يتوقعون إنجازا حقيقيا. هذا هو أكبر ندم أشعر به اليوم".
 
كما شرح كيف يمكن أن تنقلب المشاعر بسرعة، مضيفا: "قبل أسبوع، كنت أقف هنا أشعر بالفخر واليوم علينا أن نعتذر عن الأداء في الشوط الثاني، لم يكن ذلك مقبولا".
 
"من الناحية الحسابية، لا يزال تحقيق اللقب ممكنا، لكن اليوم من المستحيل التفكير فيه. نحتاج إلى استيعاب النتيجة والأداء في الشوط الثاني، وفهم السبب والحصول على رد فعل مختلف".
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