أطعمة ننقعها في الماء قبل أكلها.. لماذا يا ترى؟

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بعد النقع لمدة ليلة تقريبا، تصبح بعض الأطعمة أكثر صحة، لأن ذلك يحسن من جودتها الغذائية، مما يمد الجسم بالكثير من الطاقة، وتقلل من الإرهاق، وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

هي نتيجة تحدثت عنها أخصائية التغذية باتريكا بيدي، حول دراسة أجرتها عن الأطعمة المختلفة التي يجب عليك نقعها قبل أكلها.

ولهذا يجب نقع الأطعمة التالية قبل الأكل:

1. بذور الخشخاش

فهي واحدة من أكبر مصادر حمض البانتوثينيك والثيامين والفولات، وفقًا لبيدي.

ويوجد فيها فيتامين B، الذي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن والتمثيل الغذائي.

كما يعد الخشاش الخيار الأفضل لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن لأنه يعتبر قاطعا للدهون، ولذلك عندما يتم نقعه ثم استهلاكه فإن ذلك يخفض مخزون الدهون في الجسم.

2. بذور الحلبة

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحلبة على تطهير الأمعاء، كما يمكنها أيضا علاج الإمساك بشكل فعال.

3. بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

ومن خلال موازنة كميات الكوليسترول الجيد والسيئ في الجسم، فإن تناول بذور الكتان المنقوعة يمكن أن يفيد أولئك الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول.

إضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الكتان على الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، فللحفاظ على معدة صحية يجب تناول هذا الطعام أولاً في الصباح.

4. اللوز

بعد نقع اللوز ليلة كاملة، يصبح أكثر كثافة بالعناصر الغذائية.

ويمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول السيئ وارتفاع ضغط الدم،

كما أن نقع اللوز بالماء يعزز الذاكرة ويزود الجسم بالطاقة.

5. المانغو

تحتوي ثمرة المانغو على حمض الفيتيك، وهو أحد مضادات التغذية، وهو موجود في السائل الأبيض الذي ينبعث منها.

لذلك يجب نقع المانغو قبل الاستهلاك للمساعدة في إزالة هذا المانع الغذائي.

ويصبح المانغو أكثر كثافة بالعناصر الغذائية وأسهل في الهضم وأقل إنتاجا للحرارة نتيجة لذلك.

وبالتالي، يوصى بنقعه قبل تناوله.

6. الزبيب

تأتي الفوائد الصحية للزبيب من محتواه العالي من الحديد ومضادات الأكسدة.

كما يمكنك الحصول على بشرة جميلة وصحية عن طريق نقع الزبيب طوال الليل ثم تناوله في اليوم التالي، حيث يمكن له معالجة نقص الحديد الذي تعاني منه العديد من النساء بالزبيب.

فوائد أخرى كثيرة

يشار إلى أن الأخصائية أكدت أن نقع بعض أنواع الأطعمة له مزايا كثيرة، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الخطوة لصحة أفضل.

وأوضحت بيدي أنه عندما يتم غمر هذه الأشياء في الماء لفترة طويلة من الزمن، فإنها تبدأ في التبرعم، مما يعزز محتواها الغذائي ويطلق حاصرات المغذيات مثل الأكسالات والفيتات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقع بعض الأطعمة مسبقا يمكن أن يقوي جهاز المناعة في الجسم، ويقي من عدد من الالتهابات الفيروسية.