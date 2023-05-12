living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

8 عادات صباحية سيئة.. تجنبها فورا لتستمتع بحياتك

12
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يحدد الصباح نغمة اليوم بأكمله، ويلعب دورًا مهمًا في تحديد إنتاجيتك ومزاجك ورفاهيتك بشكل عام. ويساعد اتباع روتين صباحي صحي على وضع أساس متين للنجاح. لكن ينخرط العديد من الأشخاص في عادات ضارة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على حياتهم. ناقش مقال، نشره موقع New Trader U، 8 عادات صباحية يومية يمكن أن تضر بحياتك وتقدم اقتراحات لكسر هذه العادات، كما يلي:
 
1. كثرة النوم
يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم إلى العديد من العواقب السلبية، بما يشمل زيادة الوزن والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يعد وضع جدول نوم ثابت أمرًا ضروريًا لضمان حصولك على 7-9 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة. إذا كنت تحتاج باستمرار إلى النوم لفترات أطول، فربما يكون من المناسب استشارة طبيب متخصص لاستبعاد أي مشاكل صحية أساسية.
 
2. عدم التخطيط لمهام اليوم
يمكن أن يؤدي بدء يومك بدون خطة واضحة إلى تقليل الإنتاجية ومشاعر انعدام الهدف. يساعد تحديد الأهداف اليومية على توفير الإحساس بالهدف والاتجاه. لوضع روتين صباحي فعال، خذ بضع دقائق كل ليلة للتخطيط لليوم التالي. ضع قائمة بمهامك وحدد أولوياتها بناءً على الأهمية. ستكون أكثر استعدادًا للتعامل مع اليوم المقبل من خلال الاستيقاظ بخطة واضحة.
 
3. إهدار وقت ذروة الطاقة
يمر كل شخص بفترة ذروة الطاقة خلال اليوم عندما يشعر باليقظة والتركيز. يمكن أن يؤدي إضاعة هذا الوقت الثمين في الصباح إلى انخفاض الإنتاجية. حدد متى تشعر بالنشاط وجدول مهامك الأكثر أهمية لتحسين وقت ذروة طاقتك لتشعر بإحساس أكبر بالإنجاز.
 
4. عدم شرب الماء
إن تناول كمية مناسبة من الماء أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، لاسيما في الصباح للفوز بالعديد من الفوائد. يمكن أن يؤدي استهلاك الماء في الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الوضوح العقلي.
 
5. عدم التعرض لضوء الشمس
يوفر التعرض لأشعة الشمس الطبيعية العديد من الفوائد الصحية، بما يشمل إنتاج فيتامين D وتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ويمكن أن يؤدي قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف جودة النوم وانخفاض الحالة المزاجية.
 
6. تناول الكثير من السكر
يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الصباحي غير الصحي سلبًا على صحتك العامة، مما يؤدي إلى تعطل الطاقة وزيادة الوزن وضعف التركيز. تجنب الحبوب السكرية والمعجنات والأطعمة المصنعة لتبني نظام غذائي صباحي أكثر صحة. اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخيارات الغنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو المكسرات.
 
7. عدم تناول وجبة الفطور
يلعب الإفطار دورًا مهمًا في الصحة العامة والإنتاجية. يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تقليل الوظيفة الإدراكية وزيادة الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم. لتضمين وجبة فطور صحية في الروتين الصباحي، خصص وقتًا لإعداد الوجبة واختيار عناصر متوازنة تمزج الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، مثل دقيق الشوفان مع الفاكهة والمكسرات أو الزبادي اليوناني مع التوت أو عجة الخضار.
 
8. عدم التفكير في أهداف طويلة المدى
يعد تحديد الأهداف طويلة المدى أمرًا ضروريًا للحفاظ على الدافع وتحقيق النجاح. يمكن أن يؤدي إهمال هذه الأهداف إلى فقدان الاتجاه وانخفاض الرضا عن الحياة. لدمج انعكاس الهدف طويل المدى في الروتين الصباحي، خصص بضع دقائق كل يوم لمراجعة أهدافك وتقدمك.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   