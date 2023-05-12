8 عادات صباحية سيئة.. تجنبها فورا لتستمتع بحياتك

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يحدد الصباح نغمة اليوم بأكمله، ويلعب دورًا مهمًا في تحديد إنتاجيتك ومزاجك ورفاهيتك بشكل عام. ويساعد اتباع روتين صباحي صحي على وضع أساس متين للنجاح. لكن ينخرط العديد من الأشخاص في عادات ضارة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على حياتهم. ناقش مقال، نشره موقع New Trader U، 8 عادات صباحية يومية يمكن أن تضر بحياتك وتقدم اقتراحات لكسر هذه العادات، كما يلي:

1. كثرة النوم

يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم إلى العديد من العواقب السلبية، بما يشمل زيادة الوزن والاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. يعد وضع جدول نوم ثابت أمرًا ضروريًا لضمان حصولك على 7-9 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة. إذا كنت تحتاج باستمرار إلى النوم لفترات أطول، فربما يكون من المناسب استشارة طبيب متخصص لاستبعاد أي مشاكل صحية أساسية.

2. عدم التخطيط لمهام اليوم

يمكن أن يؤدي بدء يومك بدون خطة واضحة إلى تقليل الإنتاجية ومشاعر انعدام الهدف. يساعد تحديد الأهداف اليومية على توفير الإحساس بالهدف والاتجاه. لوضع روتين صباحي فعال، خذ بضع دقائق كل ليلة للتخطيط لليوم التالي. ضع قائمة بمهامك وحدد أولوياتها بناءً على الأهمية. ستكون أكثر استعدادًا للتعامل مع اليوم المقبل من خلال الاستيقاظ بخطة واضحة.

3. إهدار وقت ذروة الطاقة

يمر كل شخص بفترة ذروة الطاقة خلال اليوم عندما يشعر باليقظة والتركيز. يمكن أن يؤدي إضاعة هذا الوقت الثمين في الصباح إلى انخفاض الإنتاجية. حدد متى تشعر بالنشاط وجدول مهامك الأكثر أهمية لتحسين وقت ذروة طاقتك لتشعر بإحساس أكبر بالإنجاز.

4. عدم شرب الماء

إن تناول كمية مناسبة من الماء أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، لاسيما في الصباح للفوز بالعديد من الفوائد. يمكن أن يؤدي استهلاك الماء في الصباح إلى زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الوضوح العقلي.

5. عدم التعرض لضوء الشمس

يوفر التعرض لأشعة الشمس الطبيعية العديد من الفوائد الصحية، بما يشمل إنتاج فيتامين D وتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ويمكن أن يؤدي قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف جودة النوم وانخفاض الحالة المزاجية.

6. تناول الكثير من السكر

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الصباحي غير الصحي سلبًا على صحتك العامة، مما يؤدي إلى تعطل الطاقة وزيادة الوزن وضعف التركيز. تجنب الحبوب السكرية والمعجنات والأطعمة المصنعة لتبني نظام غذائي صباحي أكثر صحة. اختر الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخيارات الغنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي أو المكسرات.

7. عدم تناول وجبة الفطور

يلعب الإفطار دورًا مهمًا في الصحة العامة والإنتاجية. يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تقليل الوظيفة الإدراكية وزيادة الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم. لتضمين وجبة فطور صحية في الروتين الصباحي، خصص وقتًا لإعداد الوجبة واختيار عناصر متوازنة تمزج الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، مثل دقيق الشوفان مع الفاكهة والمكسرات أو الزبادي اليوناني مع التوت أو عجة الخضار.

8. عدم التفكير في أهداف طويلة المدى

يعد تحديد الأهداف طويلة المدى أمرًا ضروريًا للحفاظ على الدافع وتحقيق النجاح. يمكن أن يؤدي إهمال هذه الأهداف إلى فقدان الاتجاه وانخفاض الرضا عن الحياة. لدمج انعكاس الهدف طويل المدى في الروتين الصباحي، خصص بضع دقائق كل يوم لمراجعة أهدافك وتقدمك.