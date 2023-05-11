living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هدف مان سيتي المثير للجدل.. لهذا لم يتدخل "الفار"

11
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واقعة سبقت الهدف "الثمين" لمانشستر سيتي، في مرمى ريال مدريد الإسباني، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أثارت الجدل ورفعت تساؤلات بشأن "صحة" الهدف.
الواقعة
 
في بداية الهجمة، التي أدت لاحقا لهدف التعادل لمانشستر سيتي ، عن طريق البجيكي كيفن دي بروين، زعمت جماهير ريال مدريد أن الكرة خرجت من الملعب.
 
الواقعة جرت عندما وصلت كرة قوية للبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، الذي سيطر عليها على حافة خط التماس، قبل أن تبدأ الهجمة، ويستعيد الكرة لاعبي ريال مدريد، ثم تقطع مرة أخرى ليسجل دي بروين هدف التعادل.
 
الغضب الذي تحول من الطاقم التدريبي إلى الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي، كان موجها نحو حكم اللقاء الذي لم يصفر بخروج الكرة، ولم يعد لتقنية الفيديو (الفار).
 
هل خرجت الكرة فعلا؟
 
لقطات الملعب لم تظهر بوضوح خروج الكرة من الملعب، بسبب عدم وجود كاميرا بث قريبة من اللقطة، فاكتفى الاحتكام بكاميرا الملعب الرئيسية.
 
ولكن تقنية استخدمتها قناة بث خاصة، أشارت لخروج الكرة من الملعب.
 
الحالة بالرغم من إنها "مشكوك في أمرها"، لا تثبت بشكل قاطع خروج الكرة، وفقا إلى بث وتقنية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مما يعني عدم وضوح خروج الكرة بشكل قطعي.
 
تقنية الفيديو لا تستطيع إلغاء الهدف
 
ووفقا لصحيفة ماركا، لا يستطيع الحكم العودة لتقنية الفيديو بالهدف، لأن الكرة عادت لفريق ريال مدريد بعد خروجها المزعوم، ثم قطعت مرة أخرى من قبل لاعبي مانشستر سيتي.
 
تقنية الفيديو تستطيع العودة لبداية الاستحواذ على الكرة قبل الهدف مباشرة، وليس للحالات التي سبقتها، مما يعني إن "الفار" لا يمكن أن يستعان به لتحليل لقطة خروج الكرة التي سبقت الهدف بعدة ثوان، وتم بعدها استرجاع الكرة من لاعبي ريال مدريد.
 
وكان اللقاء المثير قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 في مدريد، على أن تقام موقعة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة مانشستر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   