طرق لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

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وفقا للدكتورة أولغا مالتشانوفا كبيرة الباحثين في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، يجب اتباع حمية غذائية وممارسة النشاط البدني.

وتشير الطبيبة، في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أنه لمعرفة مستوى الكوليسترول من الضروري إجراء تحليل للدم. فإذا ظهر أنه مرتفع ، يجب استشارة الطبيب، الذي قبل كل شيء سيصف حمية غذائية قليلة اللحوم وخاصة الدهنية. وأحيانا يجب الامتناع يومين في الأسبوع عن تناول مواد غذائية ذات أصل حيواني، وبعد مضي 3-6 أشهر يجب إجراء تحليل جديد لمعرفة مستوى الكوليسترول الذي سيعكس فعالية الحمية الغذائية المتبعة التي وصفها الطبيب.

وتقول: "يجب إضافة النشاط البدني إلى الحمية الغذائية، على الأقل عشر دقائق تمارين رياضية في الصباح، ويمكن إضافة نشاط إضافي. ويجب في هذه الحالة القدرات الذاتية في التحمل البدني. لذلك يجب البدء بـ 5-10 دقائق نشاط خفيف. ومن الضروري أن تكون هذه التمارين ممتعة. ويمكن في الطقس المناسب ركوب الدراجة الهوائية أو الجري أو التجوال على الأقل مدة نصف ساعة في اليوم. كما يمكن المشي يوميا 6-10 آلاف خطوة".

ووفقا لها، أحيانا لا تساعد الحمية الغذائية والنشاط البدني على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. لذلك يضطر الطبيب إلى وصف أدوية ستاتينية. وتؤكد على أن وصف الأدوية لا يعني التخلي عن الحمية الغذائية والنشاط البدني، بل يجب اتباع جميعها، حينها سوف ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ما يخفض كثيرا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.