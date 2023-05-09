living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عوائم العين.. تعرف إلى سبب وعلاج الأشكال الغريبة

9
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعاني كثر من عوائم العين التي يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه بأشكالها المختلفة، من النقاط السوداء الصغيرة أو الخطوط المتعرجة إلى ما يشبه الحلقات أو خيوط العنكبوت.
 
وغالبا ما تظهر تلك الأشكال عندما ننظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف أو نقود السيارة في طقس مشمس.
 
ويمكن أن تأخذ المشكلة المزعجة في رؤيتنا أشكالًا عديدة، بدءا من النقاط السوداء الصغيرة أو الخطوط المتعرجة وصولا إلى ما يشبه الحلقات أو خيوط العنكبوت.
 
ونادرا ما تدل عوائم العين على أي شيء خطير، وتنجم عن حدوث تقلص ثم تكتل في الكولاجين الموجود في زجاجية العين.
 
كيف يمكننا حل المشكلة؟
 
قالت طبيبة العيون، سارة بروير، إن الجميع تقريبا سيصابون بالعوائم مع تقدمهم في السن، ومن المرجح أن تظهر بشكل خاص عند الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر جدا أو المصابين بداء السكري أو الذين خضعوا لجراحة إعتام عدسة العين.
 
تأكد من شرب ما يكفي من الماء
 
استهلاك كمية كافية من الماء مهم لصحة عينيك حيث أن الخلط الزجاجي - مادة تشبه الهلام داخل عينيك - يتكون من 98 بالمئة من الماء.
اشرب 2 إلى 3 لترات من السوائل يوميا.
 
تناول نظاما غذائيا متوازنا
 
هناك بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين سي، واللوتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في منع مشاكل الرؤية وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي.
 
على سبيل المثال، فيتامين سي، الموجود بشكل طبيعي في التوت والحمضيات والفلفل، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتتصدى للإجهاد التأكسدي، وهما سببان رئيسيان للعوائم.
 
خذ بعض المكملات
 
على الرغم من أن النظام الغذائي يجب أن يأتي دائما في المقام الأول، إلا أنه من الصعب الحصول على جميع المغذيات الدقيقة التي تحتاجها من خلال الطعام وحده، لذلك قد يكون تناول المكملات الغذائية حلا مناسبا.
 
الحرص على راحة العيون
 
الحرص على أخذ قسط كاف من النوم، وتقليل عدد ساعات التعرض للأجهزة المحمولة يسهم بشكل كبير في تخفيف ظهور عوائم العين.
 
اطلب المشورة الطبية فورا إذا زاد عدد العوائم بشكل كبير، فيمكن أن يكون هذا علامة على تمزق الشبكية أو انفصال الشبكية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   