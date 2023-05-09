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4 تحذيرات من المثلجات "المفضلة" للأطفال.. خطيرة جدا

9
MAY
2023
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يعشق الكثيرون مثلجات "الكريمة" اللينة، التي توضع على مخروط عادة، لكن هذا النوع من المثلجات قد يأتي حاملا مخاطر عدة.
 
ونشر موقع "هاوس بيوتفل" 4 أسباب للتفكير مرتين، قبل تناول هذا النوع من المثلجات.
 
نظرا لأنه يتم استخراج المثلجات اللينة من جهاز معين، فإنها تكون عرضة للتلوث إذا لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.
وفقا لجانلين هاتشينغز، وهي مسؤولة من منظمة سلامة الأغذية الأميركية: "المثلجات الناعمة.. يجب تنظيف الآلات وتعقيمها كل 10 إلى 24 ساعة".
 
صعوبة التنظيف
 
لا يعد تنظيف آلة المثلجات اللينة عملية بسيطة. وفقا لـهاتشينغز، فإن هذه الآلات "غالبا ما تشتمل على أجزاء يمكن إزالتها وتنظيفها" بينما "يجب تنظيف الأجزاء الأخرى في مكانها". تدريب العاملين عليها أمر ضروري.
تلوث الخليط
 
يتم صنع الكثير من "الآيس كريم" من قاعدة غير مبسترة تحتاج إلى تخزينها في درجة حرارة جهاز التبريد، أي أقل من 4 درجة مئوية. كما لا يجب تجميدها بدرجة حرارة منخفضة جدا، حتى لا يتجمد الخليط. الحفاظ على البرودة دون التجمد الكامل، أمر يصعب فعله أحيانا.
حالات تسمم
 
على مدى العقود العديدة الماضية، كانت هناك حالات عديدة من التسمم الغذائي الناجم عن المثلجات اللينة. في عام 2005، أصيب أكثر من 120 شخصا في ولاية أوهايو بالمرض عندما تلوثت آلة تقديم الآيس كريم اللينة بالمكورات العنقودية. في حالة أحدث من عام 2016، أصبح مريضان في المستشفى في سياتل أكثر مرضا بعد تناول الحليب المخفوق من كافتيريا المستشفى.
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