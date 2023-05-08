لتجنب انسداد الأذنين المزعج على الطائرة.. إليك "حيلة ذكية"!

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يولد الشعور بانسداد الأذنين أثناء رحلات الطيران وتحديداً وقت الإقلاع والهبوط، شعوراً سيئاً للكثيرين.

ويعود انسداد الأذنين، بحسب الخبراء، إلى تغير ضغط الهواء داخل الطائرة، وبالتالي يحدث فرقاً في الضغط بين الأذن الوسطى والخارجية.

فيما يسبب هذا الفرق بالضغط "طنيناً مزعجاً" في الأذن الوسطى، يعرف باسم Barotrauma.

الأكواب البلاستيكية والمناشف الورقية

في السياق نشرت ممرضة فيديوهات توعوية على تيك توك كشفت فيها عن "حيلة ذكية" للتغلب على مشكلة انسداد الأذنين، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد أوضحت شارلوت ستانلي أن الأكواب البلاستيكية والمناشف الورقية يمكن أن تكون حلاً أفضل مقارنة مع التثاؤب أو مضغ العلكة.

وتقضي الحيلة، التي حصدت أكثر من 66 ألف إعجاب على تيك توك، بوضع مناشف ورقية ساخنة داخل كوبين بلاستيكيين. وبعد ذلك، تتم تغطية الأذنين بالكوبين.

صالحة للأطفال والبالغين

كما أضافت ستانلي: "حين ستطلب من مضيفة الطيران كوبين من البلاستيك مع مناشف ورقية ساخنة، صدقني ستعرف بالضبط ما تريد أن تقوم به".

كذلك أردفت أن البخار يساعد على استقرار الضغط في الأذن الوسطى، مشيرة إلى أن الحيلة صالحة للأطفال والبالغين.