لأول مرة.. الموافقة على لقاح مضاد لفيروس "يصيب معظم البشر"

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول لقاح لفيروس "الجهاز التنفسي المخلوي" (RSV) للاستخدام في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وكالة الصحة العامة مؤخرا.

وتمت الموافقة على الدواء، المسمى "أريكسفي" للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، للوقاية من (RSV).

ما هو فيروس "الجهاز التنفسي المخلوي"؟

• فيروس يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي.

• الإصابة به شائعة للغاية لدرجة أن معظم الأطفال يكونون قد أصيبوا به قبل بلوغهم العامين.

• يمكن أن يصيب الفيروس البالغين أيضا.

• بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنا، فإن أعراض الفيروس تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام.

• عادة ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

خطورة الفيروس

لكن مدير مركز البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية بيتر ماركس، قال: "كبار السن، لا سيما أولئك الذين يعانون حالات صحية خاصة مثل أمراض القلب أو الرئة أو ضعف جهاز المناعة، معرضون لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة ناجمة عن فيروس RSV".

وتابع: "تعد الموافقة على أول لقاح RSV إنجازا مهما للصحة العامة، للوقاية من مرض يمكن أن يهدد الحياة ويعكس التزام إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستمر بتسهيل تطوير لقاحات آمنة وفعالة للاستخدام في الولايات المتحدة".

فوائد اللقاح

وأجرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية دراسة سريرية مستمرة وعشوائية خاضعة للتحكم الوهمي، لضمان سلامة وفعالية "أريكسفي" لجرعة واحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

ومن بين 25 ألف مشارك في الدراسة، تلقى نصفهم اللقاح وتلقى نصفهم دواء وهميا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن "اللقاح قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بـRSV، بنسبة تتراوح بين 82.6 و94.1 بالمئة".