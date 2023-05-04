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اختبار بسيط.. اكتشف العلامات المبكرة لسرطان خطير

4
MAY
2023
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باختبار بسيط يمكن أن تجريه في المنزل قد تكتشف إحدى العلامات المبكرة للإصابة بسرطان الرئة.
 
وفي حين أن العديد من الأعراض تميل إلى أن تكون تنفسية، إلا أن هناك علامة منبهة مبكرة لسرطان الرئة قد تظهر في أطراف أصابعك.
 
عند الضغط على الأظافر عادة ما تظهر بقعة بيضاء تختفي بسرعة، إذا لم تتمكن من رؤيتها عند الضغط على أصابعك فقد يكون لديك تعجرا، وهو علامة على الإصابة بسرطان الرئة.
 
وتعجر الأصابع‏ هو زيادة في سماكة الجلد تحت أظافر اليدين أو القدمين.
 
تحدث الحالة على مراحل، تبدأ من قاعدة الظفر التي تصبح ناعمة، ثم يصبح الجلد بجوار قاعدة الظفر لامعا، وبعد ذلك تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد عند النظر إليها من الجانب.
 
ومن الضروري معرفة أن عدم ظهور تلك البقعة البيضاء لا يعني تلقائيا الإصابة بسرطان الرئة، لذا فإن الأفضل هو التحدث إلى طبيبك.
 
تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة التي يجب الانتباه إليها ما يلي:
 
سعال مستمر يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
ضيق التنفس.
كثرة التهابات الصدر.
ألم في الصدر أو الكتف.
سعال الدم أو الدم في البلغم.
التعب غير المبرر أو نقص الطاقة.
بحة في الصوت.
تورم في الوجه أو الرقبة.
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