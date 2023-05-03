8 مشروبات تساعدك على فقدان الوزن الذي اكتسبته خلال أيام العيد

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لا شك أن زيادة الوزن من المشكلات الشائعة خاصة بعد انتهاء عيد الفطر بسبب تناول الكعك والحلويات بكميات كبيرة مع العائلة والأصدقاء. وللتغلب على تلك المشكلة ومحاولة فقدان الوزن الذي اكتسبناه خلال أيام العيد، ينصح الأطباء بشرب 8 مشروبات بصفة يومية، وذلك على ذمة موقع "هيلثلاين" Healtline، المعني بالشؤون الصحية.

ويمكن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية والعصائر بتلك المشروبات بطريقة ذكية لخفض السعرات الحرارية التي تدخل الجسم ومساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. ومن هذه المشروبات:

1- الشاي الأخضر

يلعب الشاي الأخضر دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، حيث إنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل حرق الدهون بالجسم. كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى مما يجعله واحدا من أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن.

2- القهوة

يساعد الكافيين الموجود بوفرة في القهوة على زيادة التركيز وتعزيز الانتباه والشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة، وكذلك يساهم في فقدان الوزن الزائد عن طريق تنشيط عملية التمثيل الغذائي وتحسين معدل الأيض وزيادة حرق الدهون، بحسب الدراسات.

3- الشاي الأسود

يمكن الاعتماد على الشاي الأسود لفقدان الوزن، ويرجع السبب إلى أنه غني بمادة البوليفينول، وهي مادة مضادة للأكسدة تساهم في تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به، وبالتالي يساعد في خفض فقدان الوزن.

4- الماء

يساهم الماء في إنقاص الوزن، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خاصة عند تناوله قبل الوجبات، وإذا كان باردًا. فيمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء على حرق السعرات الحرارية وتقليل كمية الأطعمة خلال الوجبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

5- خل التفاح

إضافة خل التفاح للماء يكسبه حمض الأسيتيك، وهو مركب فعال في إنقاص الوزن، بفضل قدرته على خفض مستويات الإنسولين بالجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية ورفع معدل حرق الدهون. وقد يؤدي تناول كمية صغيرة من خل التفاح يوميًا إلى فقدان الوزن.

6- شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كأحد التوابل لإضافة نكهة للأطباق وكعلاج عشبي لعلاج عدد من الحالات مثل الغثيان ونزلات البرد والتهاب المفاصل، إلا أن الدراسات أثبتت فعاليته في المساعدة على فقدان الوزن. وتشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الشهية، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد عند محاولة إنقاص الوزن.

7- مشروبات البروتين

المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين يمكن أن تحد من الجوع وتقلل الشهية وتعزز الشعور بالشبع، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد. ويمكن إضافة مساحيق البروتين إلى أي مشروب للحصول على وجبة خفيفة أو وجبة سريعة ومشبعة، تساعد في خفض الوزن الزائد.

8- عصير الخضراوات

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا عصير الخضراوات مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية فقدوا الكثير من وزنهم. فلاشك أن شرب عصير الخضراوات يزيد من فقدان الوزن عند دمجه في النظام غالذائي اليومي. ومع ذلك، يعد تناول الخضراوات الخيار الأفضل للصحة نظرًا للكمية العالية من الألياف التي يتم فقدها في عملية العصر.