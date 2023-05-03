living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بقياس 0.65 ملم.. اكتشاف أصغر سرطان جلدي على الإطلاق

3
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في حالة غريبة ونادرة، توجهت امرأة تدعى كريستي ستاتس لاستشارة الطبيب بسبب وجود بقعة حمراء صغيرة للغاية تحت عينها لا يتجاوز حجمها 0.65 ملم فقط، لتكتشف أنها مصاب بسرطان الجلد.
 
البقعة الصغيرة غير مرئية للعين البشرية تقريبا، وهي ورم ميلانيني، النوع الأكثر فتكا من سرطان الجلد.
 
وأخبر الأطباء ستاتس أن كتلتها الخبيثة هي أصغر سرطان جلدي يتم اكتشافه على الإطلاق وحصل على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
 
قال الدكتور ألكسندر ويتكوفسكي، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، والذي اكتشف السرطان، إن الاكتشاف يعني أنه يمكن علاج سرطان الجلد قبل انتشاره.
 
وأكد الفريق المشرف على الحالة أن البقعة كانت سرطان الجلد، وتسمى أيضا المرحلة 0 من الورم الميلانيني.
 
وقال الدكتو ويتكوفسكي إنه تم اكتشاف سرطان السيدة ستاتس قبل أن تتاح له الفرصة للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.
 
وعبرت السيدة ستاتس عن شعورها بالامتنان لاكتشاف الورم مبكرا، وقالت: "أعتقد أنه من الممكن للجميع أن يكونوا محظوظين مثلي بالتكنولوجيا المناسبة".
 
ويمثل الورم الميلانيني جزءا بسيطا فقط من سرطانات الجلد بشكل عام، إلا أنه يتسبب في الغالبية العظمى من وفيات سرطان الجلد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   