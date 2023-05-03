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طريقة لنوم وتركيز أفضل.. السر في نافذة غرفتك

3
MAY
2023
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على عكس الأفكار الرائجة، توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة مفادها أن فتح نافذة غرفة النوم ليلاً يؤدي إلى تحسين مهارات النوم والتفكير.
 
وتشير دراسة أجريت على 40 شخصا إلى أن الهواء النقي يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.
 
وفي الأسبوع الأول كان الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة ينامون بشكل طبيعي، وفي الأسبوع الثاني طُلب منهم فتح النافذة.
 
وأظهرت أجهزة تتبع النوم أن أفراد عينة الدراسة ناموا بشكل أفضل عندما تركت النوافذ مفتوحة.
 
قال الدكتور باول وارجوكي، كبير مؤلفي الدراسة من الجامعة التقنية في الدنمارك: "يمكن أن تؤثر جودة الهواء في غرفة النوم على قدراتك المعرفية، مثل قدرتك على التركيز والفهم والتفاعل، النوم في غرفة جيدة التهوية يفيد قدراتك المعرفية".
 
وأخبر الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم أنهم كانوا أقل نعاساً في الصباح والمساء وناموا بعمق أكثر.
 
هناك حاجة إلى دراسة أكبر بكثير لتأكيد نتائج البحث الجديد ولكن النتائج تأتي بعد دراسة صغيرة سابقة شملت أعضاء من نفس فريق البحث والتي اقترحت أن فتح نافذة غرفة النوم يقلل من الشخير.
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